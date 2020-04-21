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      Пасхальное обострение на фронте: эксперт оценил намерения России

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      Боевики нарушили Пасхальное перемирие / gettyimages.com

      Эскалация военного напряжения на Пасху связана с переговорами о новых местах разведения войск.

      Об этом сайту 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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      Локальное обострение военных действий пророссийскими боевиками происходит постоянно на одних и тех же участках, пилотных местах разведения войск. А 22 апреля состоится очередная видеоконференция Трехсторонней контактной группы, где будет обсуждаться вопрос разведения войск. С этим и связаны нынешние обстрелы,
      – отмечает Дмитрий Снегирев.

      Эксперт подчеркивает: места провокаций со стороны боевиков, среди прочего, – Счастье в Луганской области, мариупольское направление в Донецкой области. Это локации, в разведении войск в которых заинтересована Россия. Однако для Украины это стратегические пункты. Разводить там войска опасно. Такое вооруженное обострение свидетельствует о намерениях России относительно дальнейшей военной эскалации.

      Ситуация на фронте

      • На Донбассе на Пасху – 19 апреля пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил.
      • 20 апреля оккупанты снова нарушили режим тишины, обстреляв позиции украинских военных. Трое защитников получили пулевое ранение. Один из воинов умер за несовместимости полученных ранений с жизнью.
      • С начала 2020 года на Донбассе погибли 46 военных.
      • 22 апреля Трехсторонняя контактная группа будет договариваться о 3 новых "гуманитарных" участках разведения сил и средств на Донбассе. По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, Украина предложила 6 участков для разведения. Договориться планируют о 3 участках.
      • Такими участками могут быть: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовке Второй (в районе Авдеевки). Раньше именно их украинская сторона предлагала для второго этапа разведения сил.


      Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Пасха Новости политики Разведение войск Война на Донбассе
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