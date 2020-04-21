Пасхальное обострение на фронте: эксперт оценил намерения России
Эскалация военного напряжения на Пасху связана с переговорами о новых местах разведения войск.
Об этом сайту 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.
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Локальное обострение военных действий пророссийскими боевиками происходит постоянно на одних и тех же участках, пилотных местах разведения войск. А 22 апреля состоится очередная видеоконференция Трехсторонней контактной группы, где будет обсуждаться вопрос разведения войск. С этим и связаны нынешние обстрелы,
– отмечает Дмитрий Снегирев.
Эксперт подчеркивает: места провокаций со стороны боевиков, среди прочего, – Счастье в Луганской области, мариупольское направление в Донецкой области. Это локации, в разведении войск в которых заинтересована Россия. Однако для Украины это стратегические пункты. Разводить там войска опасно. Такое вооруженное обострение свидетельствует о намерениях России относительно дальнейшей военной эскалации.
Ситуация на фронте
- На Донбассе на Пасху – 19 апреля пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил.
- 20 апреля оккупанты снова нарушили режим тишины, обстреляв позиции украинских военных. Трое защитников получили пулевое ранение. Один из воинов умер за несовместимости полученных ранений с жизнью.
- С начала 2020 года на Донбассе погибли 46 военных.
- 22 апреля Трехсторонняя контактная группа будет договариваться о 3 новых "гуманитарных" участках разведения сил и средств на Донбассе. По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, Украина предложила 6 участков для разведения. Договориться планируют о 3 участках.
- Такими участками могут быть: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовке Второй (в районе Авдеевки). Раньше именно их украинская сторона предлагала для второго этапа разведения сил.
Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала
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