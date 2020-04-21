Великоднє загострення на фронті: експерт оцінив наміри Росії

Ескалація військового напруження на Великдень пов’язана з переговорами про нові місця розведення військ.

Про це сайту 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також Після пандемії коронавірусу на перший план вийде Донбас, – міжнародник

Локальне загострення військових дій проросійськими бойовиками відбувається постійно на одних і тих самих ділянках, пілотних місцях розведення військ. А 22 квітня відбудеться чергова відеоконференція Тристоронньої контактної групи, де обговорюватиметься питання розведення військ. З цим і пов’язані нинішні обстріли,

– наголошує Дмитро Снєгирьов.

Експерт підкреслює: місця провокацій з боку бойовиків, серед іншого, – Щастя в Луганській області, маріупольський напрямок у Донецькій області. Це локації, в розведенні військ на яких зацікавлена Росія. Натомість для України це стратегічні пункти. Розводити там війська небезпечно. Таке збройне загострення свідчить про наміри Росії щодо подальшої військової ескалації.

Ситуація на фронті

На Донбасі на Великдень – 19 квітня проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

20 квітня окупанти знову порушили режим тиші, обстрілявши позиції українських військових. Троє захисників отримали кульове поранення. Один із воїнів помер через несумісність отриманих поранень із життям.

З початку 2020 року на Донбасі загинули 46 військових.

22 квітня Тристороння контактна група домовлятиметься про 3 нові "гуманітарні" ділянки розведення сил і засобів на Донбасі. За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, Україна запропонувала 6 ділянок для розведення. Домовитися планують про 3 ділянки.

Такими ділянками можуть бути: контрольний пункт в’їзду та виїзду "Гнутове", залізничний міст в Станиці Луганській і Новоселівку Другу (у районі Авдіївки). Раніше саме їх українська сторона пропонувала для другого етапу розведення сил.



Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу