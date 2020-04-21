Великоднє загострення на фронті: експерт оцінив наміри Росії
Ескалація військового напруження на Великдень пов’язана з переговорами про нові місця розведення військ.
Про це сайту 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
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Локальне загострення військових дій проросійськими бойовиками відбувається постійно на одних і тих самих ділянках, пілотних місцях розведення військ. А 22 квітня відбудеться чергова відеоконференція Тристоронньої контактної групи, де обговорюватиметься питання розведення військ. З цим і пов’язані нинішні обстріли,
– наголошує Дмитро Снєгирьов.
Експерт підкреслює: місця провокацій з боку бойовиків, серед іншого, – Щастя в Луганській області, маріупольський напрямок у Донецькій області. Це локації, в розведенні військ на яких зацікавлена Росія. Натомість для України це стратегічні пункти. Розводити там війська небезпечно. Таке збройне загострення свідчить про наміри Росії щодо подальшої військової ескалації.
Ситуація на фронті
- На Донбасі на Великдень – 19 квітня проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.
- 20 квітня окупанти знову порушили режим тиші, обстрілявши позиції українських військових. Троє захисників отримали кульове поранення. Один із воїнів помер через несумісність отриманих поранень із життям.
- З початку 2020 року на Донбасі загинули 46 військових.
- 22 квітня Тристороння контактна група домовлятиметься про 3 нові "гуманітарні" ділянки розведення сил і засобів на Донбасі. За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, Україна запропонувала 6 ділянок для розведення. Домовитися планують про 3 ділянки.
- Такими ділянками можуть бути: контрольний пункт в’їзду та виїзду "Гнутове", залізничний міст в Станиці Луганській і Новоселівку Другу (у районі Авдіївки). Раніше саме їх українська сторона пропонувала для другого етапу розведення сил.
Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу
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