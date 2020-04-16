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      ТКГ може домовитися про 3 нові ділянки розведення сил на Донбасі, – Резніков

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      Резніков розповів, які питання розглядатиме ТКГ на наступному засіданні / Фото з Twitter

      Тристороння контактна група на наступному засіданні може домовитися про 3 нові "гуманітарні" ділянки розведення сил і засобів на Донбасі. Окрім того, члени ТКГ продовжать обговорювати наступні етапи взаємного звільнення утримуваних осіб.

      Таку заяву в ефірі одного з каналів зробив мініст з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в ТКГ у Мінську Олексій Резніков.

      Про розведення військ на Донбасі

      Міністр зауважив, що наразі дипломати ведуть переговори щодо розведення сил на Донбасі, вже визначено проєкти кількох таких місць.

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      Україна запропонувала 6 ділянок для такого розведення, проводимо наразі переговори з тією стороною. І я маю такий стриманий оптимізм, що, можливо, на наступній сесії роботи ТКГ ми вийдемо на взаєморозуміння щодо 3 наступних ділянок розведення. Це, зокрема, є однією з умов проведення наступного саміту в нормандському форматі,
      – сказав Резніков.

      Зауважимо, цими 3 точками можуть бути: контрольний пункт в’їзду та виїзду "Гнутове", залізничний міст в Станиці Луганській і Новоселівку Другу (у районі Авдіївки). Раніше саме їх українська сторона в ТКГ у Мінську пропонувала для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі.

      Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

      • у районі Станиці Луганської
      • у районі Золотого
      • у районі Петрівського.

      Про обмін полоненими

      Важливо Великодній обмін полоненими завершився: в Україну повернулися 20 бранців

      Окрім розведення, ТКГ наразі обговорює й майбутні етапи звільнення полонених. Українська сторона вже передала відповідні списки на обмін. Загалом поки відомо про 200 полонених українців.

      "Близько 200 осіб. Наразі триває робочий процес у гуманітарній підгрупі. Наступного тижня буде планове засідання ТКГ, якому передуватимуть сесії чотирьох підгруп. І, зокрема, триватиме обговорення наступного етапу обміну", – зазначив міністр.

      Що відомо про новий обмін полоненими?16 квітня відбувся великодній обмін між Україною та підконтрольними РФ бойовиками. На Батьківщину повернулися 20 полонених: 9 з окупованої Донеччини та 11 з окупованої Луганщини. Після обміну усі вони проходитимуть обов'язкову двотижневу обсервацію. Серед звільнених є двоє військових ЗСУ – Віктор Шайдов і Микола Гриненко.

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Обмін полоненими Мінськ Українці в полоні РФ Окуповані території Війна на Донбасі Розведення військ Олексій Резніков Новини України Новини політики
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