ТКГ може домовитися про 3 нові ділянки розведення сил на Донбасі, – Резніков

Тристороння контактна група на наступному засіданні може домовитися про 3 нові "гуманітарні" ділянки розведення сил і засобів на Донбасі. Окрім того, члени ТКГ продовжать обговорювати наступні етапи взаємного звільнення утримуваних осіб.

Таку заяву в ефірі одного з каналів зробив мініст з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в ТКГ у Мінську Олексій Резніков.

Про розведення військ на Донбасі

Міністр зауважив, що наразі дипломати ведуть переговори щодо розведення сил на Донбасі, вже визначено проєкти кількох таких місць.

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Україна запропонувала 6 ділянок для такого розведення, проводимо наразі переговори з тією стороною. І я маю такий стриманий оптимізм, що, можливо, на наступній сесії роботи ТКГ ми вийдемо на взаєморозуміння щодо 3 наступних ділянок розведення. Це, зокрема, є однією з умов проведення наступного саміту в нормандському форматі,

– сказав Резніков.

Зауважимо, цими 3 точками можуть бути: контрольний пункт в’їзду та виїзду "Гнутове", залізничний міст в Станиці Луганській і Новоселівку Другу (у районі Авдіївки). Раніше саме їх українська сторона в ТКГ у Мінську пропонувала для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі.

Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

у районі Станиці Луганської

у районі Золотого

у районі Петрівського.

Про обмін полоненими

Важливо Великодній обмін полоненими завершився: в Україну повернулися 20 бранців

Окрім розведення, ТКГ наразі обговорює й майбутні етапи звільнення полонених. Українська сторона вже передала відповідні списки на обмін. Загалом поки відомо про 200 полонених українців.

"Близько 200 осіб. Наразі триває робочий процес у гуманітарній підгрупі. Наступного тижня буде планове засідання ТКГ, якому передуватимуть сесії чотирьох підгруп. І, зокрема, триватиме обговорення наступного етапу обміну", – зазначив міністр.

Що відомо про новий обмін полоненими?16 квітня відбувся великодній обмін між Україною та підконтрольними РФ бойовиками. На Батьківщину повернулися 20 полонених: 9 з окупованої Донеччини та 11 з окупованої Луганщини. Після обміну усі вони проходитимуть обов'язкову двотижневу обсервацію. Серед звільнених є двоє військових ЗСУ – Віктор Шайдов і Микола Гриненко.