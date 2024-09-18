В Армении разоблачили попытку госпереворота: завербованных готовили в Ростове-на-Дону в России

Следственный комитет Армении сообщил о попытке вооруженного переворота в стране. Его готовили несколько граждан страны и выходцы из Нагорного Карабаха.

Об этом сообщили в следственном комитете Армении. Сотрудникам Службы нацбезопасности удалось установить личности семи человек. Три человека арестованы, остальные объявлены в розыск.

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В Армении жестко высказались по поводу ОДКБ

Согласно версии Следственного комитета Армении, обвиняемые завербовали нескольких граждан республики и жителей Нагорного Карабаха, обещая им ежемесячную выплату в размере 220 тысяч рублей (2 400 долларов).

Вербованных направили в Ростов-на-Дону под предлогом трехмесячного военного сбора, чтобы "ознакомиться с новыми видами тяжелого вооружения, научиться навыкам их использования и несения боевого дежурства" перед возвращением в Армению.

Также завербованных проверяли с использованием полиграфа для определения их личных характеристик, политических взглядов и связей с правоохранительными органами Армении. После этого их разместили на "военной базе Арбат", где проводились тренировки по ведению боевых действий в закрытых помещениях. Участники группы также заявили, что целью учений является свержение действующей власти в Армении.

СК Армении утверждает, что некоторые завербованные отказались участвовать в перевороте и вернулись в республику. Остальных раскрыли силовики, прежде чем те смогли довести замысел до конца.

Напомним, что Армения планирует разорвать военно-политические отношения с Россией, предусмотренные участием в ОДКБ.Армения планирует разорвать военно-политические отношения с Россией, предусмотренные участием в ОДКБ.