Про це повідомили у слідчому комітеті Вірменії. Співробітникам Служби нацбезпеки вдалося встановити особи семи людей. Трьох людей заарештовано, решту оголошено в розшук.

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Згідно з версією Слідчого комітету Вірменії, обвинувачені завербували кількох громадян республіки та мешканців Нагірного Карабаху, обіцяючи їм щомісячну виплату у розмірі 220 тисяч рублів (2 400 доларів).

Вербованих направили до Ростов-на-Дону під приводом тримісячного військового збору, щоб "ознайомитися з новими видами важкого озброєння, навчитися навичок їх використання та несення бойового чергування" перед поверненням до Вірменії.

Також завербованих перевіряли з використанням поліграфа для визначення їх особистих характеристик, політичних поглядів та зв'язків із правоохоронними органами Вірменії. Після цього їх розмістили на "військовій базі Арбат", де проводились тренування з ведення бойових дій у закритих приміщеннях. Учасники групи також заявили, що метою навчань є повалення чинної влади у Вірменії.

СК Вірменії стверджує, що деякі завербовані відмовилися брати участь у перевороті й повернулися в республіку. Решту розкрили силовики, перш ніж ті змогли довести задум до кінця.

Нагадаємо, що Вірменія планує розірвати військово-політичні стосунки з Росією, передбачені участю в ОДКБ.Вірменія планує розірвати військово-політичні стосунки з Росією, передбачені участю в ОДКБ.