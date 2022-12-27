Пашинян упрекнул Путина в бездействии российских "миротворцев" в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным прямо высказал ему претензии из-за бездействия российских "миротворцев" в Карабахе. Он упрекнул Путина в том, что они уже 20 дней не контролируют критически важный для поставки Лачинский коридор.

Кризис с Лачинским коридором обостряется

Видеофрагмент заявления Пашиняна на встрече с Путиным в Российском музее распространили российские СМИ. Пашинян подчеркнул, что кризис с Лачинским коридором является для него вопросом №1.

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Вы знаете, что уже почти 20 дней коридор перекрыт. Это зона ответственности русских миротворцев в Нагорном Карабахе. Хочу напомнить, что согласно трехстороннему заявлению президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев,

– подчеркнул Пашинян.

Он также возмутился, что Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров и грузов, а теперь получается, что Лачинский коридор не под контролем российских военных.

Пашинян добавил, что рассчитывает обсудить выход из этой ситуации с главой Кремля.

Заметим, что это уже не первое критическое заявление в адрес Кремля со стороны Пашиняна из-за ситуации в Лачинском коридоре. Впрочем, в МИД России отвергли его критику.

Что этому предшествовало

12 декабря Лачинский коридор закрыли для проезда якобы из-за протеста граждан Азербайджана, требующих остановить вывоз из региона полезных ископаемых.

13 декабря Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах.

14 декабря Ереван обратился в ЕСПЧ, чтобы суд обязал Баку разблокировать Лачинский коридор.

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