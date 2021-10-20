Паспорт вакцинации или ПЦР-тест: мэр Львова предупредил о жестком контроле заведений питания

Во Львове ввели более жесткий контроль относительно заведений общественного питания. Ведь ответственность лежит прежде всего на собственниках предприятий.

Такая политика должна быть и в целом по государству. Об этом в эфире 24 Канала сообщил городской глава Львова Андрей Садовый.

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По его словам, сейчас сертификаты вакцинации проверяет полиция. Особое внимание – к персоналу, который обслуживает в заведениях питания. В то же время контроль будет усиливаться еще больше.

Мы приняли внутреннее решение на комиссии по чрезвычайным ситуациям, что с 1 ноября обязательно надо будет показывать сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, в частности посетителям заведений общественного питания,

– подчеркнул Садовый.

Он пояснил, важно, чтобы государственные органы имели достаточно возможностей и средства контроля: соответствующие сканеры и обеспечения.

"Мы говорим с владельцами, чтобы они ответственно относились к бизнесу. Чтобы желание наживы не доминировало, когда речь идет о здоровье и безопасности", – пояснил мэр Львова.

Нас ждут сложные времена, – Садовый

Садовый отметил, что коронавирус не появляется в одном месте. Это волна, которая накрывает всех.

"Во многих странах переходят к комендантским условиям. Не знаю, надо ли будет делать это в Украине, но здоровье – прежде всего. Поэтому думаю, что нас ждут сложные времена в следующие несколько недель", – добавил он.

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Коронавирус во Львове: какая ситуация

Из-за того, что на Львовщине фиксируют высокое количество больных несколько дней подряд, в регионе могут ввести локдаун.

Область достигла пиковых показателей весенней волны коронавируса. Об этом заявил руководитель департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис.

С 18 октября во Львове начали действовать усиленные карантинные ограничения.

По состоянию на 20 октября на Львовщине зафиксировали 943 новых больных COVID-19, выздоровели более пол тысячи человек, еще 29 умерли.

Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала