В ГМС напомнили о важном условии для получения паспортов мужчинами призывного возраста за рубежом

Миграционная служба напомнила об условии выдачи паспортов мужчинам призывного возраста за рубежом. Документы будут выдаваться только при наличии действующего военно-учетного документа.

Об этом говорится в заявлении Государственной миграционной службы Украины.

О чем сообщили в ГМС

Получить готовый паспорт за рубежом можно будет после проверки данных, которые должны отображаться в системе "Резерв+".

В то же время продолжаются работы по восстановлению полноценной стабильной работы систем службы. Их планируется завершить до конца суток 2 октября.

Электронная очередь будет полностью перенесена с сохранением порядка, на котором она была приостановлена. Повторно регистрироваться в электронной очереди не нужно.

Выдача уже изготовленных паспортных документов на территории Украины и за рубежом продолжается,

– подчеркнули в ГМС.

Напомним, что 29 сентября в Украине временно приостановили оформление новых загранпаспортов и ID-карт из-за масштабных повреждений телекоммуникационной инфраструктуры.

Всего за 5 дней были повреждены или выведены из строя как минимум 4 больших киевских дата-центра, которые обслуживали более 10 провайдеров. Пострадало оборудование, обеспечивающее ГМС доступ к реестрам.