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24 Канал Новости Украины В ГМС напомнили о важном условии для получения паспортов мужчинами призывного возраста за рубежом
2 октября, 19:45
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В ГМС напомнили о важном условии для получения паспортов мужчинами призывного возраста за рубежом

София Рожик

Миграционная служба напомнила об условии выдачи паспортов мужчинам призывного возраста за рубежом. Документы будут выдаваться только при наличии действующего военно-учетного документа.

Об этом говорится в заявлении Государственной миграционной службы Украины.

О чем сообщили в ГМС

Получить готовый паспорт за рубежом можно будет после проверки данных, которые должны отображаться в системе "Резерв+".

В то же время продолжаются работы по восстановлению полноценной стабильной работы систем службы. Их планируется завершить до конца суток 2 октября.

Электронная очередь будет полностью перенесена с сохранением порядка, на котором она была приостановлена. Повторно регистрироваться в электронной очереди не нужно.

Выдача уже изготовленных паспортных документов на территории Украины и за рубежом продолжается,
– подчеркнули в ГМС.

Напомним, что 29 сентября в Украине временно приостановили оформление новых загранпаспортов и ID-карт из-за масштабных повреждений телекоммуникационной инфраструктуры.

Всего за 5 дней были повреждены или выведены из строя как минимум 4 больших киевских дата-центра, которые обслуживали более 10 провайдеров. Пострадало оборудование, обеспечивающее ГМС доступ к реестрам.