В Луганске оккупанты срочно готовят студентов к гражданству РФ: фотодоказательство

В университете имени Владимира Даля, который расположен во временно оккупированном Луганске, срочно и принудительно составляют списки студентов. Все они впоследствии должны получить российский паспорт.

Оккупационная администрация намерена "помогать" в оформлении, об этом сообщает источник 24 канала.

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Эти студенты должны иметь "паспорта" незаконных формирований. Такое происходит не только в университете. Так, в местной филармонии висит объявление с аналогичным содержанием: "за помощью в оформлении "паспортов" "ДНР" и РФ обращайтесь".

На прошлой неделе составляли списки сотрудников, имеющих "паспорта" "ЛНР " и сдавали куда-то выше. Сейчас буквально за 15 минут формируют списки по студентам,

– сообщает источник.

Также известно, что студентов это не тревожит – "у кого-то уже есть два паспорта, у кого-то – один, кто-то только думает".



Филармония в оккупированном Луганске/ Фото из соцсетей

"С кем нет связи, отвечают за них сами лаборанты на глаз: отец служит здесь, значит паспорт РФ нужен. Сегодня студентка-заочница рассказывала, что информация о тех, кто получил паспорта РФ сливается в Украину сразу же", – добавляет источник.

Это якобы затруднительное "пересечение границы для отцов-пенсионеров, которые выехали".

Внимание! Украина и мировое сообщество не признает российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины. И их таки можно распознать. Так, российские паспорта, которые раздают жителям оккупированных территорий Донбасса, имеют специально придуманный для них новый код подразделения – 610-068. Владельцы таких российских паспортов рискуют столкнуться с фактом их недействительности.

Что известно о выдаче российских паспортов на Донбассе?