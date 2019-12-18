В Луганську окупанти терміново готують студентів до громадянства РФ: фотодоказ
В університеті імені Володимира Даля, що розташований в тимчасово окупованому Луганську, терміново і примусово складають списки студентів. Усі вони згодом мають отримати російський паспорт.
Окупаційна адміністрація має намір"допомагати" в оформленні, про це повідомляє джерело 24 каналу.
Важливо: Скільки жителів окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти – дані МВС РФ
Ці студенти повинні мати "паспорти" незаконних формувань. Таке відбувається не лише в університеті. Так, у місцевій філармонії висить оголошення із аналогічним змістом:"за допомогою в оформленні"паспортів""ДНР" і РФ звертайтесь".
Минулого тижня складали списки співробітників, що мають"паспорти""ЛНР" і здавали кудись вище. Зараз буквально за 15 хвилин формують списки по студентах,
– повідомляє джерело.
Також відомо, що студентів це не тривожить –"в когось вже є два паспорти, у когось – один, хтось лише думає".
Філармонія в окупованому Луганську/ Фото з соцмереж
"З ким немає зв'язку, відповідають за них самі лаборанти на око: батько служить тут, значить паспорт РФ потрібен. Сьогодні студентка-заочниця розповідала, що інформація про тих, хто отримав паспорти РФ зливається в Україну відразу ж", – додає джерело.
Це нібито ускладню"перетин кордону для батьків-пенсіонерів, які виїхали".
Увага! Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України. І їх таки можна розпізнати. Так, російські паспорти, які роздають жителям окупованих територій Донбасу, мають спеціально вигаданий для них новий код підрозділу – 610-068. Власники таких російських паспортів ризикують зіткнутися з фактом їх недійсності.
Що відомо про видачу російських паспортів на Донбасі?
- Президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену процедуру видачі паспортів РФ українцям з окупованої Донеччини та Луганщини.
- Ці "документи" почали видавати жителям окупованого Донбасу наприкінці квітня.
- Проте Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав ще один указ. Він стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.
- А згодом господар Кремля видав ще й указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.