В Луганську окупанти терміново готують студентів до громадянства РФ: фотодоказ

В університеті імені Володимира Даля, що розташований в тимчасово окупованому Луганську, терміново і примусово складають списки студентів. Усі вони згодом мають отримати російський паспорт.

Окупаційна адміністрація має намір"допомагати" в оформленні, про це повідомляє джерело 24 каналу.

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Ці студенти повинні мати "паспорти" незаконних формувань. Таке відбувається не лише в університеті. Так, у місцевій філармонії висить оголошення із аналогічним змістом:"за допомогою в оформленні"паспортів""ДНР" і РФ звертайтесь".

Минулого тижня складали списки співробітників, що мають"паспорти""ЛНР" і здавали кудись вище. Зараз буквально за 15 хвилин формують списки по студентах,

– повідомляє джерело.

Також відомо, що студентів це не тривожить –"в когось вже є два паспорти, у когось – один, хтось лише думає".



Філармонія в окупованому Луганську/ Фото з соцмереж

"З ким немає зв'язку, відповідають за них самі лаборанти на око: батько служить тут, значить паспорт РФ потрібен. Сьогодні студентка-заочниця розповідала, що інформація про тих, хто отримав паспорти РФ зливається в Україну відразу ж", – додає джерело.

Це нібито ускладню"перетин кордону для батьків-пенсіонерів, які виїхали".

Увага! Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України. І їх таки можна розпізнати. Так, російські паспорти, які роздають жителям окупованих територій Донбасу, мають спеціально вигаданий для них новий код підрозділу – 610-068. Власники таких російських паспортів ризикують зіткнутися з фактом їх недійсності.

Що відомо про видачу російських паспортів на Донбасі?