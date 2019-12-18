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      В Луганську окупанти терміново готують студентів до громадянства РФ: фотодоказ

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      В окупованому Луганську терміново формують списки студентів для отримання паспортів РФ / Getty images

      В університеті імені Володимира Даля, що розташований в тимчасово окупованому Луганську, терміново і примусово складають списки студентів. Усі вони згодом мають отримати російський паспорт.

      Окупаційна адміністрація має намір"допомагати" в оформленні, про це повідомляє джерело 24 каналу.

      Важливо: Скільки жителів окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти – дані МВС РФ

      Ці студенти повинні мати "паспорти" незаконних формувань. Таке відбувається не лише в університеті. Так, у місцевій філармонії висить оголошення із аналогічним змістом:"за допомогою в оформленні"паспортів""ДНР" і РФ звертайтесь".

      Минулого тижня складали списки співробітників, що мають"паспорти""ЛНР" і здавали кудись вище. Зараз буквально за 15 хвилин формують списки по студентах,
      – повідомляє джерело.

      Також відомо, що студентів це не тривожить –"в когось вже є два паспорти, у когось – один, хтось лише думає".

      окупований Луганськ паспорти Росії
      Філармонія в окупованому Луганську/ Фото з соцмереж 

      "З ким немає зв'язку, відповідають за них самі лаборанти на око: батько служить тут, значить паспорт РФ потрібен. Сьогодні студентка-заочниця розповідала, що інформація про тих, хто отримав паспорти РФ зливається в Україну відразу ж", – додає джерело.

      Це нібито ускладню"перетин кордону для батьків-пенсіонерів, які виїхали".

      Увага! Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України. І їх таки можна розпізнати. Так, російські паспорти, які роздають жителям окупованих територій Донбасу, мають спеціально вигаданий для них новий код підрозділу – 610-068. Власники таких російських паспортів ризикують зіткнутися з фактом їх недійсності.

      Що відомо про видачу російських паспортів на Донбасі?

      • Президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену процедуру видачі паспортів РФ українцям з окупованої Донеччини та Луганщини.
      • Ці "документи" почали видавати жителям окупованого Донбасу наприкінці квітня.
      • Проте Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав ще один указ. Він стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.
      • А згодом господар Кремля видав ще й указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Луганська Проросійські бойовики Російські паспорти на Донбасі
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