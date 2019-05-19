Паспортизация Россией жителей Донбасса – проигрыш, а не выигрыш Кремля, – международник

Паспортизация Россией жителей ОРДЛО – символ того, что российская внешняя политика в отношении Донбасса провалилась.

Такое мнение 24 каналу высказал политический аналитик Николай Белесков.

Читайте также: Украина угрожает выйти из минских соглашений: о причинах и последствиях решительного шага

Паспортизация Россией Донбасса – признак того, что Кремлю не удалось по собственному сценарию реализовать минские соглашения. Если бы российская политика относительно Донбасса была успешной, то паспортизацию не надо было бы проводить. Кремль вернул бы ОРДЛО Украине на российских условиях – федерализации или конфедерализации. А паспорта начали выдавать, поскольку четыре года минским соглашениям, а заставить Украину пойти на условия России так и не удалось,

– подчеркнул Белесков.

По его словам, это не очередное свидетельство того, как Россия перехитрила Украину. Наоборот – Москва еще дальше себя загоняет в тупик. России станет еще сложнее решить вооруженный конфликт на Донбассе.

"Паспортизация Москвой наших граждан создает нам проблемы. Но не критично. Единственный более реалистичный сценарий – забрать в Россию всех жителей с оккупированных территорий, кто имеет паспорта РФ. ОРДЛО передать под мандат международной администрации и миссии ООН. Кто хочет ехать в Россию, пусть едет. Будет меньше проблем при реинтеграции", – замечает Николай Белесков.

Что предполагает скандальный указ Путина?• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

• Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.



Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля цинично заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь вопрос гуманитарного характера. В то же время Путин заявил, что Россия, якобы, не хочет создавать проблемы Украине и будущей власти. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспорта РФ для украинцев с территории оккупированного Крыма.



26 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание в американском Нью-Йорке по вопросу выдачи паспортов России жителям оккупированного Донбасса. По итогам заседания Германия и Франция осудили указ Путина о российских паспортах на Донбассе как противоречащий Минским договоренностям. В то же время они выразили надежду на новый импульс их выполнения с новоизбранным президентом Украины.