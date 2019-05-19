09:38
19 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Паспортизация Россией жителей Донбасса – проигрыш, а не выигрыш Кремля, – международник

      349 Читати новину українською
      Россия ничего не добилась за четыре года и вынуждена начать выдавать паспорта
      Россия ничего не добилась за четыре года и вынуждена начать выдавать паспорта / 24 канал

      Паспортизация Россией жителей ОРДЛО – символ того, что российская внешняя политика в отношении Донбасса провалилась.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический аналитик Николай Белесков.

      Читайте также: Украина угрожает выйти из минских соглашений: о причинах и последствиях решительного шага

      Паспортизация Россией Донбасса – признак того, что Кремлю не удалось по собственному сценарию реализовать минские соглашения. Если бы российская политика относительно Донбасса была успешной, то паспортизацию не надо было бы проводить. Кремль вернул бы ОРДЛО Украине на российских условиях федерализации или конфедерализации. А паспорта начали выдавать, поскольку четыре года минским соглашениям, а заставить Украину пойти на условия России так и не удалось,
       подчеркнул Белесков.

      По его словам, это не очередное свидетельство того, как Россия перехитрила Украину. Наоборот – Москва еще дальше себя загоняет в тупик. России станет еще сложнее решить вооруженный конфликт на Донбассе.

      "Паспортизация Москвой наших граждан создает нам проблемы. Но не критично. Единственный более реалистичный сценарий – забрать в Россию всех жителей с оккупированных территорий, кто имеет паспорта РФ. ОРДЛО передать под мандат международной администрации и миссии ООН. Кто хочет ехать в Россию, пусть едет. Будет меньше проблем при реинтеграции", – замечает Николай Белесков.

      Что предполагает скандальный указ Путина?• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.
      • Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.
      • Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".
      • Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля цинично заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь вопрос гуманитарного характера. В то же время Путин заявил, что Россия, якобы, не хочет создавать проблемы Украине и будущей власти. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспорта РФ для украинцев с территории оккупированного Крыма.

      26 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание в американском Нью-Йорке по вопросу выдачи паспортов России жителям оккупированного Донбасса. По итогам заседания Германия и Франция осудили указ Путина о российских паспортах на Донбассе как противоречащий Минским договоренностям. В то же время они выразили надежду на новый импульс их выполнения с новоизбранным президентом Украины.

      blog_ava
      Сплошная руина: свежие фото оккупированного Донбасса опубликовали в сети
      сегодня
      393
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Владимир Путин Минские договоренности Российские паспорта на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?
      сегодня , 08:42 Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?
      Олексій Чибісов 798
      Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      18 мая , 22:00 Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      Ольга Черненко 984
      Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      18 мая , 16:05 Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      Світові Медіа 2042
      Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      18 мая , 16:00 Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      Віталій Шабунін 219
      Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
      18 мая , 13:15 Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
      Євгенія Мазур 1
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук