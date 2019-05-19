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      Паспортизація Росією жителів Донбасу – програш, а не виграш Кремля, – міжнародник

      9 Читать новость на русском
      Росія нічого не добилася за чотири роки і змушена почати видавати паспорти
      Росія нічого не добилася за чотири роки і змушена почати видавати паспорти / 24 канал

      Паспортизація Росією жителів ОРДЛО – символ того, що російська зовнішня політика щодо Донбасу провалилася.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний аналітик Микола Бєлєсков.

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      Паспортизація Росією Донбасу – ознака того, що Кремлю не вдалося за власним сценарієм реалізувати мінські угоди. Якби російська політика щодо Донбасу була успішною, то паспортизацію не треба було б проводити. Кремль повернув би ОРДЛО Україні на російських умовах – федералізації або конфедералізації. А паспорти почали видавати, оскільки чотири роки мінським угодам, а змусити Україну піти на умови Росії так і не вдалося,
      – підкреслив Бєлєсков.

      За його словами, це не чергове свідчення того, як Росія перехитрила Україну. Навпаки – Москва ще далі себе заганяє в глухий кут. Росії стане ще складніше вирішити збройний конфлікт на Донбасі.

      "Паспортизація Москвою наших громадян створює нам проблеми. Але не критично. Єдиний більш реалістичний сценарій – забрати в Росію всіх жителів з окупованих територій, хто має паспорти РФ. ОРДЛО передати під мандат міжнародної адміністрації і місії ООН. Хто хоче їхати в Росію, нехай їде. Буде менше проблем при реінтеграції", – зауважує Микола Бєлєсков.

      Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.
      • Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.
      • Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".
      • Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому глава Кремля цинічно заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише питання гуманітарного характеру. Водночас Путін заявив, що, Росія, нібито, не хоче створювати проблеми Україні та майбутній владі. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання паспорта РФ для українців з території окупованого Криму.

      26 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання в американському Нью-Йорку щодо питання видачі паспортів Росії жителям окупованого Донбасу. За підсумками засідання Німеччина та Франція засудили указ Путіна про російські паспорти на Донбасі як такий, що суперечить Мінським домовленостям. Водночас вони висловили сподівання на новий імпульс їхнього виконання з новообраним президентом України.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Володимир Путін Російські паспорти на Донбасі Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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