Пассажиропоток в Украине снова увеличился: сколько граждан выехали или вернулись

Из-за полномасштабного вторжения российских убийц в Украину за границу выезжают беженцы. Однако часть граждан наоборот возвращается домой.

Государственную границу Украины на западном участке за 4 марта пересекли более 118 тысяч человек и более 13,5 тысяч транспортных средств. По сравнению с 3 марта пассажиропоток увеличился на 30 тысяч человек.

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За границу выехали более 104 тысяч человек. Обратно в Украину вернулись 14 тысяч.

Где самые маленькие очереди

Пограничники отметили, что большинство людей выбирают пункты пропуска на польском участке. Однако, чтобы быстрее пересечь границу, рекомендуют воспользоваться пунктами пересечения на границе с Венгрией, Словакией и Молдовой.

Все пункты пропуска на западной границе действуют круглосуточно. Проверить их загруженность можно каждые 3 часа по ссылке . Пограничники призывают всех соблюдать закон.

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Текст публикации МВД

Пограничники Украины, а также наши зарубежные коллеги прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц на выезд из Украины.

В Украину за прошедшие сутки вернулись более 11 тысяч украинцев. Спасибо землякам, вернувшимся на Родину в сложное для нее время!

В настоящее время одна из основных задач для пограничников и таможенников это оформление гуманитарной помощи для украинского населения и нашей армии. Пограничники Западного регионального управления обеспечили пропуск более 800 грузов гуманитарной помощи.