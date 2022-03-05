Державний кордон України на західній ділянці за 4 березня перетнули понад 118 тисяч осіб та більше ніж 13,5 тисяч транспортних засобів. У порівнянні з 3 березня пасажиропотік збільшився на 30 тисяч осіб.

До теми Евакуація з Маріуполя: на Донеччині підтверджують "тишу", але досі йдуть бої на Запоріжжі

За кордон виїхали понад 104 тисячі людей. Назад до України повернулися 14 тисяч.

Де найменші черги

Прикордонники зазначили, що більшість людей вибирають пункти пропуску на польській ділянці. Однак щоб швидше перетнути межу рекомендують скористатися пунктами перетину на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Молдовою.

Зверніть увагу! Усі пункти пропуску на західному кордоні працюють цілодобово. Перевірити їхню завантаженість можна кожні 3 години за посиланням. Прикордонники закликають усіх дотримуватись закону.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Текст публікації МВС

Прикордонники України, а також наші закордонні колеги докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України.

До України минулої доби повернулися понад 11 тисяч українців. Дякуємо землякам, які повернулися на Батьківщину у складний для неї час!

Наразі одним з основних завдань для прикордонників та митників є оформлення гуманітарної допомоги для українського населення та нашої армії. Прикордонники Західного регіонального управління забезпечили пропуск понад 800 вантажів гуманітарної допомоги.