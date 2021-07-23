Гибель на железной дороге: пассажирский поезд насмерть сбил мужчину во Львове
23 июля 2021 , 11:11Читати новину українською
На перегоне Львов – Персенковка поезд № 136 смертельно травмировал мужчину. Случилось это примерно на 3 километре. Пока неизвестно, кто погибший и его возраст.
Инцидент произошел в 5 часов утра 23 июля. Детали происшествия будут устанавливать правоохранители.
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Детали произошедшего
Поезд курсировал по сообщению Белгород-Днестровский – Черновцы. Он состоял из 16 вагонов.
Еще не известно, кто был виноват в этой ситуации: был ли мужчина неосторожным или водитель не заметил его. Об осложнениях движения также не сообщают.
Сейчас продолжаются следственные действия.
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