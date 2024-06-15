Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что, вероятно, летчики имели проблемы с посадкой, ведь сам самолет довольно качественный. Также оккупанты имеют проблему с обслуживанием своей авиации.
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Почему самолет развалился пополам
По словам Свитана, причиной катастрофы стала жесткая посадка с большими ошибками управления самолетом. Скорее всего, летчики не справились с управлением по определенным причинам, включая технические.
Самолет Ан-26-100 является достаточно большим транспортным самолетом и достаточно качественным. Украина его тоже производила, он летает десятки лет. Поэтому то, что он развалился пополам может свидетельствовать о серьезной проблеме у пилотов. Также у россиян есть проблемы с авиационным парком.
У россиян сейчас большие проблемы с обслуживанием авиационного парка. Нового они практически ничего не производят, а используют старый авиационный парк, который не выдерживает непрофессионализм авиационного состава,
– отметил полковник запаса ВСУ.
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