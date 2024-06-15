Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что, вероятно, летчики имели проблемы с посадкой, ведь сам самолет довольно качественный. Также оккупанты имеют проблему с обслуживанием своей авиации.

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Почему самолет развалился пополам

По словам Свитана, причиной катастрофы стала жесткая посадка с большими ошибками управления самолетом. Скорее всего, летчики не справились с управлением по определенным причинам, включая технические.

Обратите внимание! Во время захода на посадку, на расстоянии трех километров от аэропорта "Утренний", Ан-26 неожиданно исчез с радаров. Вскоре выяснилось, что самолет упал на снежное поле, не долетев всего 1 километр до взлетно-посадочной полосы. Россияне жалуются, что их Ан-26 совершил "жесткую посадку" из-за плохих метеоусловий.

Самолет Ан-26-100 является достаточно большим транспортным самолетом и достаточно качественным. Украина его тоже производила, он летает десятки лет. Поэтому то, что он развалился пополам может свидетельствовать о серьезной проблеме у пилотов. Также у россиян есть проблемы с авиационным парком.

У россиян сейчас большие проблемы с обслуживанием авиационного парка. Нового они практически ничего не производят, а используют старый авиационный парк, который не выдерживает непрофессионализм авиационного состава,

– отметил полковник запаса ВСУ.

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