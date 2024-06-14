Российский самолет местной авиакомпании "ЮтЭйр" упал вблизи аэродрома "Утренний". Пропагандистские СМИ пишут, что в результате аварии пострадали три россиянина, передает 24 Канал.
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Не упал, а "жестко приземлился"
Вражеский самолет-неудачник совершал рейс из аэропорта Сабетта. Несмотря на то, что между аэропортами было около 100 километров, российский самолет не справился с таким расстоянием. Российские пропагандисты сразу же в свойственном им стиле назвали авиакатастрофу "жесткой посадкой".
Вражеская жестянка упала посреди поля / Фото росСМИ
РосСМИ говорят, что на борту самолета было 36 пассажиров и пять членов экипажа. В 15:40 по местному времени во время захода на посадку, на расстоянии трех километров от аэропорта "Утренний", Ан-26 неожиданно исчез с радаров. Вскоре выяснилось, что самолет упал на снежное поле, не долетев всего 1 километр до взлетно-посадочной полосы.
Самолет разломился пополам / Фото росСМИ
Все члены экипажа и россияне, которые сидели в салоне самолета остались живы. Командир самолета, второй пилот и одна пассажирка получили ушибы. Россияне жалуются, что их Ан-26 сделал "жесткую посадку" из-за плохих метеоусловий.
Недавние авиакатастрофы в России
- Воздушные суда россиян, не в последнюю очередь и благодаря санкциям, переживают не лучшие времена. В России разбился четвертый за два года истребитель-бомбардировщик Су-34. Авиакатастрофа произошла 11 июня во время якобы "выполнения учебно-тренировочного полета" в Северной Осетии.
- Предыдущий Су-34 упал 17 октября 2023 года в российском Ейске на многоэтажку. Пилоты катапультировались, однако были жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.
- В Ивановской области 12 марта 2024 года разбился военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительной информации, причиной падения стала техническая неисправность.
- 21 января в Афганистане разбился частный пассажирский самолет Falcon 10, который летел из Индии в Россию. На борту находился российский бизнесмен из Волгодонска вместе с женой.
- 12 января же в России вообще был парад аварий авиации и новый антирекорд: за 6 часов произошли 3 аварии на разных авиарейсах.