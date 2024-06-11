Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что одной из громких катастроф с участием Су-34 было падение этого самолета на многоэтажку в Ейске в России. Это произошло в октябре 2023 года и привело к гибели людей и значительным разрушениям.

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Россия не способна выпускать новые самолеты

Он напомнил, что тот Су-34 направлялся, чтобы наносить удары по территории Украины, но упал в России.

Это карма, когда самолет с полными баками упал на дом, где жили семьи этих летчиков. А сколько КАБов, которые предназначались для ударов по Украине, падают на дома россиян,

– подчеркнул Тизенгаузен.

В то же время падение Су-34 11 июня в Южной Осетии имеет особое значение.

Большое преимущество, что экипаж отправился на "концерт". Обучение пилотов управлять таким самолетом – длительный и дорогостоящий процесс,

– объяснил он.

Также нельзя утверждать, что эта катастрофа является результатом введения санкций, когда в Россию не поступают важные комплектующие для самолетов, что приводит к таким последствиям. Однако этот фактор также следует учитывать, ведь россияне вынуждены использовать заменители оригинальных деталей.

"Однако этот Су-34 вероятно был изготовлен до войны, потому что сейчас Россия в режиме санкций не способна выпускать новые самолеты", – заметил политтехнолог.

"Боль" Путина

Еще одна болезненная потеря россиян – "сверхсовременный" истребитель Су-57, который был поражен на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области.

В России возникла большая проблема с производством этих самолетов, якобы "пятого поколения". Индия сначала подписала контракт с россиянами на софинансирование его производства, однако впоследствии вышла из него.

"Поражение Су-57 – это огромный удар по репутации России, когда дорогой самолет (Индии россияне хотели продавать эти истребители по 100 миллионов долларов – 24 Канал) уничтожают дешевые дроны. Однако эти беспилотники принесли не только финансовые убытки, но еще большую психологическую "боль" они нанесли Владимиру Путину и военной верхушке России", – уверен Борис Тизенгаузен.

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