Филарет через суд пытается отменить ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Источник:ОАСК
Патриарх Филарет подал судебный иск в Окружной административный суд города Киева. В документе просит суд отменить прекращение действия Украинской православной церкви (Киевского патриархата).
Иск поступил в суд 18 января. В частности Филарет просит суд обязать к этому решению государственную службу по этнополитике и свободе совести.
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Суд просят обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести осуществить регистрацию Постановления Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата как такового, что отменяет прекращение религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной церкви Киевского Патриархата,
– говорится в сообщении.
В частности своим иском Филарет также просит признать противоправной бездеятельность ответчика – Государственной службы этнополитики и свободы совести о регистрации в госреестре соответствующего документа. В ведомстве никак не комментировали этот вопрос.
В скандальном ОАСК отметили, что решают вопрос об открытии производства по данному административному иску.
Реакция на Томос Филарета
- В 2018 году состоялся объединительный собор украинских православных церквей. Именно на нем приняли решение создать Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал митрополит Епифаний.
- В январе 2019 году Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.
- Однако в июне 2019 года на собрании во Владимирском соборе Киева решили возобновить существование ликвидированной церкви УПЦ КП и отменили признание Православной церкви Украины. Тогда их возглавлял патриарх Филарет. Однако в ПЦУ заявили, что собрание не имеет никакого следствия – ни юридического, ни канонического.
- В феврале 2020 года ПЦУ лишила Филарета прав и обязанностей, связанных с управлением епархией, исключила из состава Синода. Однако он до сих пор в составе епископата Православной церкви Украины.
- Верховный Суд уже реагировал на многочисленные попытки Филарета восстановить УПЦ КП. В частности в июне 2021 года суд принял решение, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата на Поместном соборе УПЦ КП была ликвидирована законно.
Речь Филарета о ПЦУ – смотрите видео