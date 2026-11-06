Патриарх Иерусалима назвал Россию и Украину "братьями" и выразил Путину свое "восхищение"
Патриарх Иерусалима Феофил III во время визита в Россию встретился с Владимиром Путиным. Владыка выразил восхищение российским лидером, назвав его защитником православной веры.
Об этом сообщили российские пропагандистские агентства РБК и ТАСС по итогам встречи.
Что сказал Феофил III на встрече с Путиным?
Путин наградил Феофила III орденом Дружбы. Награду патриарх получил за вклад в развитие сотрудничества и духовных связей с Россией.
Во время встречи Феофил III также предложил помочь наладить диалог между Украиной и Россией. Он назвал это возможностью достичь мира между "братьями", исповедующими общую веру.
В то же время патриарх охарактеризовал войну как "ситуацию, которая продолжается вдоль западной границы России".
Кроме того, владыка не скрывал своего восхищения Путиным.
"Честно говоря, мы вами восхищаемся, и я лично молюсь за ваше здоровье, за то, чтобы Господь просветил вас и вдохновил на решение всех задач, стоящих перед вами", – такими словами патриарх обратился к российскому диктатору.
Ранее, летом 2026 года, СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп считал Феофила III возможным посредником в переговорах между Киевом и Москвой.
По данным израильского издания " Ynet ", патриарх мог бы стать приемлемой фигурой для обеих сторон благодаря своему положению в православном мире и опыту участия в дипломатических встречах.
В Times of Israel отметили, что Кремль использует Феофила III для усиления своего влияния за рубежом, а сам патриарх зависит от российского финансирования.
По данным издания, России нужны местные религиозные деятели, которые помогают ей налаживать связи с духовенством, общественностью, дипломатами и потенциальными союзниками.
Также журналисты напомнили, что с 2022 года Феофил неоднократно выступал в защиту позиций РПЦ в Украине и других странах.
Издание утверждает, что Россия финансирует проекты патриарха. Сам Феофил ранее публично упоминал о такой помощи.
Кроме того, очевидцы рассказывали о передаче представителями российского посольства значительных сумм денег на нужды Иерусалимского патриархата.