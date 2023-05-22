В понедельник, 22 мая, российские телеграм-каналы сообщили о ДТП в столице своего государства. 24 Канал со ссылкой на эти информационные ресурсы сообщает, что машина, очевидно, закреплена за главой РПЦ.

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Отметим, что речь идет о черном автомобиле Aurus, которым, вероятно, распоряжается Кирилл.

Авария произошла в 06:30 (22 мая – 24 Канал) утра по московскому времени на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Автомобиль Volvo выезжал из переулка, когда в него врезался Aurus,

– написало одно из российских СМИ.

Известно, что в результате столкновения пострадал один человек, однако обошлось без госпитализации. В то же время, пока нельзя утверждать, что сам патриарх был в автомобиле.

Последствия аварии: смотрите видео с росСМИ

Момент ДТП: просматривайте ролик из вражеских медиа

Папа Римский хочет встречи с Кириллом

Следует сказать, что патриарх Кирилл является довольно скандальной персоной и неоднократно отмечался заявлениями в поддержку российской агрессии против Украины, фактически оправдывая ее. Назвать его человеком, служащим Богу, очень сложно. Это скорее слуга ФСБ, Путина – то есть дьявола.

"Самое прекрасное" в этом то, что глава католической церкви Папа Римский Франциск не так давно заявлял о намерении встретиться с Кириллом. Случилось это после его встречи с митрополитом РПЦ Илларионом в Венгрии. Следует сказать, что понтифик тогда даже поздравил российского священнослужителя объятиями и поцеловал его наперсный крест.

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Почему-то никто не додумался напомнить Франциску, что Русская православная церковь со своим главой во многих государствах цивилизованного мира находится под санкциями. Скажем, еще в июле прошлого года Канада ввела санкционные ограничения против патриарха Кирилла, а в августе это сделало украинское правительство.