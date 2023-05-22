У понеділок, 22 травня, російські телеграм-канали повідомили про дорожньо-транспортну пригоду в столиці своєї держави. 24 Канал з посиланням на ці інформаційні ресурси повідомляє, що машина, очевидно, закріплена за главою РПЦ.

Дивіться також Російський патріарх Кіріл додумався назвати війну в Україні "святою справою"

Більше про ДТП

Зазначимо, що йдеться про чорний автомобіль Aurus, яким, ймовірно, розпоряджається Кіріл.

Аварія сталася о 06:30 (22 травня – 24 Канал) ранку за московським часом на перетині проспекту Миру та Лікарняного провулку. Автомобіль Volvo виїжджав з провулка, коли в нього врізався Aurus,

– написало одне з російських ЗМІ.

Відомо, що внаслідок цього зіткнення постраждала одна людина, однак обійшлось без госпіталізації. Водночас поки не можна стверджувати, що сам патріарх був у автівці.

Наслідки аварії: дивіться відео з росЗМІ

Момент ДТП: переглядайте ролик з ворожих медіа

Папа Римський хоче зустрічі з Кірілом

Слід сказати, що патріарх Кіріл є доволі скандальною персоною та неодноразово відзначався заявами на підтримку російської агресії проти України, фактично виправдовуючи її. Назвати його людиною, що служить Богу, дуже важко. Це радше слуга ФСБ, Путіна – тобто диявола.

"Найпрекрасніше" у цьому, що очільник католицької церкви Папа Римський Франциск не так давно заявляв про намір зустрітися з Кірілом. Сталося це після його зустрічі з митрополитом РПЦ Іларіоном в Угорщині. Варто сказати, що понтифік тоді навіть привітав російського священнослужителя обіймами та поцілував його наперсний хрест.

До теми Патріарх Кирил "благословив" антиросійські санкції

Чомусь ніхто не додумався нагадати Франциску, що Російська православна церква зі своїм очільником в багатьох державах цивілізованого світу перебуває під санкціями. Скажімо, ще у липні минулого року Канада ввела санкційні обмеження проти патріарха Кіріла, а в серпні це зробив український уряд.