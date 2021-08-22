Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний отслужили литургию в Софии Киевской

На территории возле Софийского собора в Киеве 22 августа Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний вместе отслужили литургию. Это впервые патриарх посетил Украину после получения Томоса.

Как происходило богослужение

Для проведения литургии соорудили сцену. На ней стояли Варфоломей, Епифаний и еще около 50 священников.

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Служба длилась около 3 часов. На нее приехали верующие со всей страны. Так, среди присутствующих был мэр Львова Андрей Садовый, пятый президент Петр Порошенко и его жена Марина.

Вход на территорию Софии Киевской был свободным. Однако правоохранители пропускали людей по принципу – один человек выходит, другой заходит.

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Смотрите видео литургии с участием Епифания и Варфоломея:

Обратите внимание! Патриарх прибыл в Украину 20 августа. Встретил его премьер-министр Денис Шмыгаль. После того у священнослужителя состоялся разговор с президентом Владимиром Зеленским.

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