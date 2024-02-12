На коленях перед Путиным: патриарха Кирилла высмеяли на карнавале в Дюссельдорфе
На карнавальном "розовом понедельнике" в Дюссельдорфе появилась сатирическая скульптура главы Кремля и московского патриарха. Немецкий скульптор изобразил пикантную сцену между Путиным и Кириллом.
Скульптура была представлена 12 февраля, в один из последних дней карнавального сезона в Германии, пишет BILD. Она стала частью серии фигур из папье-маше, на которых автор изображает свое видение политической картины мира.
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Сатирические скульптуры, на которых высмеивают россиян
Для нынешнего карнавала художник-скульптор Жак Тилли изобразил интим между московским патриархом и российским диктатором. На платформе пишет "Из России с любовью".
Тилли уже создавал работы, в которых высмеивал Путина: в прошлом году на карнавале была представлена скульптура, на которой российский президент купается в ванне с кровью.
На карнавале также была фигура немецкого канцлера Олафа Шольца с дыркой в голове и скульптура Гитлера, который скрывается за маской сторонника ультраправой немецкой партии AFD. Не обошли скульпторы и тему войны Палестины с Израилем – на одной из платформ изображен террорист ХАМАС, который толкает палестинскую семью под израильский танк.
12 февраля в Германии празднуют "розовый понедельник". Это один из последних дней карнавального сезона. В празднике принимают участие около 8000 человек, 30 духовых оркестров и 110 тематических платформ.
Что было на прошлогоднем карнавальном "розовом понедельнике"
- Традиционное маскарадное шествие в прошлом 2023 году сопровождалось пародиями на российского президента. Несмотря на то, что Путин и война в Украине были одной из главных тем, участники также вспомнили протесты в Иране.
- Кроме Путина в ванне с кровью, была представлена фигура российского президента в виде вампира с мясорубкой, а еще скульптура изображения поцелуя главы Кремля с дьяволом.
- Были и такие скульптуры, которые изображали слишком медленную реакцию немецких властей, в частности Олафа Шольца, на события в Украине.