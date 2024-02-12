На коленях перед Путиным: патриарха Кирилла высмеяли на карнавале в Дюссельдорфе

На карнавальном "розовом понедельнике" в Дюссельдорфе появилась сатирическая скульптура главы Кремля и московского патриарха. Немецкий скульптор изобразил пикантную сцену между Путиным и Кириллом.

Скульптура была представлена 12 февраля, в один из последних дней карнавального сезона в Германии, пишет BILD. Она стала частью серии фигур из папье-маше, на которых автор изображает свое видение политической картины мира.

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Сатирические скульптуры, на которых высмеивают россиян

Для нынешнего карнавала художник-скульптор Жак Тилли изобразил интим между московским патриархом и российским диктатором. На платформе пишет "Из России с любовью".

Сатирическая скульптура патриарха Кирилла и Путина / Фото Bild

Тилли уже создавал работы, в которых высмеивал Путина: в прошлом году на карнавале была представлена скульптура, на которой российский президент купается в ванне с кровью.



Предыдущий образ Путина на карнавале / Фото Bild



На карнавале также была фигура немецкого канцлера Олафа Шольца с дыркой в голове и скульптура Гитлера, который скрывается за маской сторонника ультраправой немецкой партии AFD. Не обошли скульпторы и тему войны Палестины с Израилем – на одной из платформ изображен террорист ХАМАС, который толкает палестинскую семью под израильский танк.

12 февраля в Германии празднуют "розовый понедельник". Это один из последних дней карнавального сезона. В празднике принимают участие около 8000 человек, 30 духовых оркестров и 110 тематических платформ.

Что было на прошлогоднем карнавальном "розовом понедельнике"