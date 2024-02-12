Скульптура була представлена 12 лютого, в один з останніх днів карнавального сезону в Німеччині, пише BILD. Вона стала частиною серії фігур з пап’є-маше, на яких автор зображує своє бачення політичної картини світу.

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Сатиричні скульптури, на яких висміюють росіян

Для цьогорічного карнавалу художник-скульптор Жак Тіллі зобразив інтим між московським патріархом і російським диктатором. На платформі пише "З Росії з любов'ю".

Cатирична скульптура патріарха Кіріла і Путіна / Фото Bild

Тіллі вже створював роботи, у яких висміював Путіна: минулого року на карнавалі була представлена скульптура, на якій російський президент купається у ванні з кров’ю.



Попередній образ Путіна на карнавалі / Фото Bild



На карнавалі також була фігура німецького канцлера Олафа Шольца з діркою у голові і скульптура Гітлера, який ховається за маскою прихильника ультраправої німецької партії AFD. Не оминули скульптори і тему війни Палестини з Ізраїлем – на одній з платформ зображений терорист ХАМАС, який штовхає палестинську сім’ю під ізраїльський танк.

12 лютого у Німеччині святкують "рожевий понеділок". Це один з останніх днів карнавального сезону. У святі беруть участь близько 8000 осіб, 30 духових оркестрів і 110 тематичних платформ.

Що було на торішньому карнавальному "рожевому понеділку"