Скульптура була представлена 12 лютого, в один з останніх днів карнавального сезону в Німеччині, пише BILD. Вона стала частиною серії фігур з пап’є-маше, на яких автор зображує своє бачення політичної картини світу.
Дивіться також Показав карту, кому належала більша частина Росії: експрезидент Монголії дав Путіну урок історії
Сатиричні скульптури, на яких висміюють росіян
Для цьогорічного карнавалу художник-скульптор Жак Тіллі зобразив інтим між московським патріархом і російським диктатором. На платформі пише "З Росії з любов'ю".
Cатирична скульптура патріарха Кіріла і Путіна / Фото Bild
Тіллі вже створював роботи, у яких висміював Путіна: минулого року на карнавалі була представлена скульптура, на якій російський президент купається у ванні з кров’ю.
Попередній образ Путіна на карнавалі / Фото Bild
На карнавалі також була фігура німецького канцлера Олафа Шольца з діркою у голові і скульптура Гітлера, який ховається за маскою прихильника ультраправої німецької партії AFD. Не оминули скульптори і тему війни Палестини з Ізраїлем – на одній з платформ зображений терорист ХАМАС, який штовхає палестинську сім’ю під ізраїльський танк.
12 лютого у Німеччині святкують "рожевий понеділок". Це один з останніх днів карнавального сезону. У святі беруть участь близько 8000 осіб, 30 духових оркестрів і 110 тематичних платформ.
Що було на торішньому карнавальному "рожевому понеділку"
- Традиційна маскарадна хода минулого 2023 року супроводжувалася пародіями на російського президента. Попри те, що Путін і війна в Україні були однією з головних тем, учасники також згадали протести в Ірані.
- Окрім Путіна у ванні з кров’ю, була представлена фігура російського президента у вигляді вампіра з м’ясорубкою, а ще скульптура зображення поцілунку глави Кремля з дияволом.
- Були й такі скульптури, які зображали надто повільну реакцію німецької влади, зокрема Олафа Шольца, на події в Україні.