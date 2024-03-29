Это не проблема для партнеров: авиаэксперт назвал количество Patriot, которое необходимо Украине

Украине сейчас очень нужны системы Patriot, а также система для перехвата баллистических ракет. Однако страна это сможет получить лишь благодаря политической воле союзников.

Такое мнение 24 Каналу высказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, заметив, что Украине нужно будет правильно расформировать системы противовоздушной обороны на своей территории. Между тем Россия понимает, что ей следует готовиться к войне с Евросоюзом и НАТО.

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Сколько нужно Patriot Украине

Передача Украине таких систем является политической волей западных партнеров и работой украинской дипломатии.

Нам нужно как минимум 10 Patriot и как минимум одну систему THAAD, которая помогла бы активнее бороться с баллистикой,

– отметил авиаэксперт.

Patriot в Европе

По количеству систем Patriot в Европе – это закрытая информация. Даже те сведения, которые есть в открытых источниках – это не то, что есть на самом деле. По словам Храпчинского, в США расположены 3 системы на хранении, также системы Patriot есть в Великобритании. Между тем израильская противовоздушная система насчитывает три активных системы – это "Стальной купол", "Праща Давида" и "Стрела". Как раз в самую маленькую систему "Стального купола" входит 5 дивизионов вроде Patriot.

"Израиль меньше Львовской области, поэтому мы понимаем, что 10 Patriot существенно нам поможет, но их надо будет расформировывать по Украине очень правильно и не забывать, как сейчас враг активно использует баллистику и даже управляемые авиабомбы по Харькову", – прокомментировал эксперт.

Харькову нужно не только системы Patriot, но и системы, которые будут их защищать. Ведь именно так строится противовоздушная оборона.

Ответ России

НАТО разворачивает системы Patriot в странах Балтии. Также Польша поднимает самолеты F-16 во время массированных обстрелов в Украине. По мнению Храпчинсього, если в дальнейшем будет больше таких шагов со стороны западных партнеров, это существенно покажет России, что Европа готова объединяться против нее. Россия понимает, что ей нужно готовиться к войне с Евросоюзом и НАТО.

"Мы видим это по эксплуатации стратегической авиации – она все больше переходит на обстрелы именно с тактической авиации. Ведь именно стратегическая авиация может быть применена для ударов по Европе или США благодаря своему боевому применению, когда самолеты могут летать на расстоянии 6,5 тысяч километров, а ракета может летать на более 5 тысяч километров", – подчеркнул авиаэксперт.

Patriot для Украины: последние новости

Владимир Зеленский заявил, что все Patriot в Украине наше государство получило не от Соединенных Штатов. Именно страны Евросоюза занимались передачей этих систем ПВО.

Оккупанты хвастались тем, что якобы поразили два Patriot на Востоке Украины. Но пока ISW не имеет доказательств того, что российские войска уничтожили зенитно-ракетный комплекс Patriot

Дмитрий Кулеба рассказал, что союзники поставляют новые ракеты для систем ПВО, которые уже имеются в Украине. Однако пока нет решений о передаче именно систем Patriot.

Россия усилила массированные обстрелы в Украине. В частности, последний произошел в ночь на 29 марта. Оккупанты нанесли мощный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БпЛА. Известно о попадании в объекты критической инфраструктуры на Западе и Центре. Работа сил ПВО продолжалась несколько часов. В результате противовоздушного боя уничтожено 84 воздушные цели.