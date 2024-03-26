Понедельник 25 марта начался с атаки по Киеву. Если ночью не было массированной атаки и россияне ограничились запуском беспилотников по Югу, то уже утром они ударили "Цирконами" по Киеву, а днем били баллистикой по Одессе.

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Ожидать ли новые системы Patriot

"Видим решение партнеров по поставкам новых ракет для систем ПВО, которые уже имеются в Украине, новых фронтовых систем ПВО типа Stinger, впрочем, еще нет решений по поставкам новых батарей ПВО, класса Patriot прежде всего. Именно Patriot является наиболее эффективным для сбивания баллистики", – ответил Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Глава МИД рассказал: Patriot очень эффективны. Но они очень подорожали, когда показали свою эффективность. К тому же союзники боятся, что Россия может напасть на них и будто бы придерживают эту качественную систему ПВО. Поэтому задержки с поставками – политическая проблема.

Если бы у Украины было достаточно систем Patriot, то в крупных городах, куда пытается ударить Россия, не было бы прилетов. А если этой ПВО насытить фронт, удалось бы остановить разгул российских бомбардировщиков, которые стреляют КАБами. Мы могли бы не только удерживать территории, но и освобождать их. Patriot – это ключ не только к сохранению жизней, но и к освобождению наших территорий,

– объяснил министр.

Есть ли определенные сроки передачи

По словам главы МИД, сейчас все усилия направлены на то, чтобы были приняты решения о поставках не только ракет к имеющимся в Украине системам ПВО, но и новых систем.

"В мире они есть, известно, где они есть, и они должны быть в Украине. Мы говорим с партнерами об этом абсолютно прямолинейно, потому что именно в Украине идет баллистическая война. Ни одну другую страну в мире баллистическими ракетами практически ежедневно не атакуют. Это значит, что Patriot, которые стоят в других местах, просто простаивают", – подчеркнул Кулеба.

Он резко сказал: если нам не передают наиболее эффективные системы, тогда не надо говорить, что нам что-то не удалось. Партнеры должны понимать, что сейчас война идет именно в Украине и именно здесь ее можно остановить.

Важно! Россияне охотятся на Patriot. Их пропаганда чуть ли не каждый раз говорит, что поразила эту ПВО, но вражеские агенты действительно пытались это сделать. Как именно – читайте здесь.