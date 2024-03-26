Понеділок 25 березня розпочався з атаки по Києву. Якщо вночі не було масованої атаки і росіяни обмежилися запуском безпілотників по Півдню, то вже зранку вони вгатили "Цирконами" по Києву, а вдень били балістикою по Одесі.

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Чи очікувати на нові системи Patriot

"Бачимо рішення партнерів щодо постачання нових ракет для систем ППО, які вже наявні в Україні, нових фронтових систем ППО типу Stinger, утім, ще немає рішень щодо постачання нових батарей ППО, класу Patriot насамперед. Саме Patriot є найбільш ефективним для збиття балістики", – відповів Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Очільник МЗС розповів: Patriot дуже ефективні. Але вони дуже здорожчали, коли показали свою ефективність. До того ж союзники бояться, що Росія може напасти на них і ніби притримують цю якісну систему ППО. Тож затримки з постачанням – політична проблема.

Якби в України було достатньо систем Patriot, то у великих містах, куди намагається поцілити Росія, не було би прильотів. А якби цією ППО наситити фронт, удалося би зупинити розгул російських бомбардувальників, які стріляють КАБами. Ми могли би не тільки утримувати території, але й звільняти їх. Patriot – це ключ не тільки до збереження життів, але і до звільнення наших територій,

– пояснив міністр.

Чи є певні терміни передачі

За словами очільника МЗС, зараз усі зусилля спрямовані на те, щоб були ухвалені рішення про постачання не лише ракет до наявних в України систем ППО, але і нових систем.

"В світі вони є, відомо, де вони є, і вони повинні бути в Україні. Ми говоримо з партнерами про це абсолютно прямолінійно, бо саме в Україні відбувається балістична війна. Жодну іншу країну в світі балістичними ракетами практично щодня не атакують. Це значить, що Patriot, які стоять в інших місцях, просто простоюють", – наголосив Кулеба.

Він різко сказав: якщо нам не передають найбільш ефективні системи, тоді не треба говорити, що нам щось не вдалося. Партнери мають розуміти, що зараз війна триває саме в Україні і саме тут її можна зупинити.

Важливо! Росіяни полюють на Patriot. Їхня пропаганда ледь не щоразу каже, що уразила цю ППО, але ворожі агенти справді намагалися це зробити. Як саме – читайте тут.