Таку думку 24 Каналу висловив авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що Україні потрібно буде правильно розформувати системи протиповітряної оборони на своїй території. Тимчасом Росія розуміє, що їй слід готуватись до війни з Євросоюзом та НАТО.

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Скільки потрібно Patriot Україні

Передача Україні таких систем є політичною волею західних партнерів та роботою української дипломатії.

Нам потрібно як мінімум 10 Patriot і як мінімум одну систему THAAD, яка допомогла б активніше боротись із балістикою,

– зазначив авіаексперт.

Patriot у Європі

Щодо кількості систем Patriot в Європі – це закрита інформація. Навіть ті відомості, які є у відкритих джерелах – це не те, що є насправді. За словами Храпчинського, у США розташовані 3 системи на збереженні, також системи Patriot є у Великій Британії. Тимчасом ізраїльська протиповітряна система нараховує три активних системи – це "Сталевий купол", "Праща Давида" та "Стріла". Якраз до найменшої системи "Сталевого купола" входить 5 дивізіонів на кшталт Patriot.

"Ізраїль менший за Львівську область, тому ми розуміємо, що 10 Patriot суттєво нам допоможе, але їх треба буде розформовувати по Україні дуже правильно і не забувати, як зараз ворог активно використовує балістику та навіть керовані авіабомби по Харкову", – прокоментував експерт.

Харкові потрібно не лише системи Patriot, а й системи, які будуть їх захищати. Адже саме так будується протиповітряна оборона.

Відповідь Росії

НАТО розгортає системи Patriot у країнах Балтії. Також Польща підіймає літаки F-16 під час масованих обстрілів в Україні. На думку Храпчинсього, якщо надалі буде більше таких кроків з боку західних партнерів, це суттєво покаже Росії, що Європа готова об’єднуватись проти неї. Росія розуміє, що їй потрібно готуватись до війни з Євросоюзом та НАТО.

"Ми бачимо це по експлуатації стратегічної авіації – вона дедалі більше переходить на обстріли саме з тактичної авіації. Адже саме стратегічна авіація може бути застосована для ударів по Європі або США завдяки своєму бойовому застосуванню, коли літаки можуть літати на відстані 6,5 тисяч кілометрів, а ракета може літати на понад 5 тисяч кілометрів", – підкреслив авіаексперт.

Зверніть увагу! Росія посилила масовані обстріли в Україні. Зокрема, останній стався у ніч на 29 березня. Окупанти завдали потужного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА. Відомо про влучання в об'єкти критичної інфраструктури на Заході та Центрі. Робота сил ППО тривала кілька годин. Унаслідок протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі.

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