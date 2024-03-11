Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, якщо дійсно підтвердиться знищення двох пускових установок, то це буде неприємною втратою.

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ЗРК Patriot – одна з найсучасніших систем озброєнь, яка є в Україні. Вона допомагає знищувати майже всю номенклатуру російського ракетного озброєння.

Але скажу просту річ. Це – війна. А на війні втрачають техніку. І немає різниці – дорога чи дешева. Ризик втрати як найціннішого, так і наймасовішого озброєння є завжди. До цього треба бути готовим,

– сказав Коваленко.

Patriot міг би себе захистити

Як наголосив Коваленко, деякі європейські країни мають на озброєння ЗРК Patriot. Тому теоретично вони могли б замістити дві пускові установки. Але поки нічого не відомо про такий процес. Або ж було б непогано отримати ЗРК SAMP/T, який такий ж самий ефективний, як і Patriot.

Загалом на відео видно було, що системи переміщалися на інше місце і не були в режимі бойового чергування. Окупанти запустили туди "Іскандер".

Якби системи були в бойовому чергуванні, то Patriot міг би захиститися. У нього висока протидія проти цих ракет. Якщо ці системи перебувають в бойовому чергуванні, то їх складно уразити,

– сказав Коваленко.

ЗРК Patriot: коротко