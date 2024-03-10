Американське видання Forbes припустило, що Росія могла вперше за час війни знищити дві пускові установки Patriot в Україні. Місцем імовірного знищення назвали Покровськ у Донецькій області.

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Чи знищено Patriot у Покровську: відповідь ISW

Російські джерела значно розповсюдили кадри російського удару 9 березня, стверджуючи, що російські війська знищили систему протиповітряної оборони Patriot на сході України, хоча жодних підтверджень цим заявам досі немає,

– ідеться в повідомленні ISW.

Аналітики пояснили: російське міністерство оборони опублікувало 9 березня відеозапис нібито удару російських військ по українському зенітно-ракетному комплексу С-300 ракетами "Іскандер" поблизу Покровська на Донеччині. Деякі російські блогери припустили, що на кадрах наслідків удару нібито видно знищені німецькі вантажівки MAN KAT1. Із цього росіяни зробили висновок, що насправді уражено Patriot, адже вантажівки MAN KAT1 можуть використовуватися як база для пускових установок ЗРК Patriot.

Російське міноборони не переглянуло заяву про знищення С-300. Проте це не завадило "воєнкорам" розносити ідею, мовляв, "ми знищили МІМ-104 Patriot".

Згодом цю гучну заяву підхопило одне з пропагандистських ЗМІ – йому про знищення Patriot нібито повідомило "джерело в правоохоронних органах". Думки аналітиків OSINT розійшлися: одні твердили, що це Patriot, інші не погодилися.

На спростування тверджень росіян навели той факт, що Сили оборони використовують вантажівки MAN KAT1 як транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення.

Наразі ISW не має доказів того, що російські війська знищили зенітно-ракетний комплекс Patriot,

– констатують у матеріалі.

Як справи з літаком А-50

Дрони атакували завод у Таганрозі, де ремонтують літаки, у ніч проти 9 березня. Відомо, що там зокрема ремонтують і літак-розвідник А-50.

Сергій Притула з посиланням на свої джерела повідомив, що літак ДРЛВ А-50, який перебував в ангарі 66 на модернізації, з великою ймовірністю зазнав критичних пошкоджень. Але волонтер зазначив: іще слід почекати на офіційну інформацію.