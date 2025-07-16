Трамп назвал невероятную цифру: сколько Patriot может действительно получить Украина

Дональд Трамп 14 июля на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил, что очень скоро может предоставить Украине 17 Patriot. Однако он не уточнил, что имел в виду, количество батарей или определенных компонентов системы.

Военный эксперт Давид Шарп в разговоре с 24 Каналом предположил, о чем говорил президент США, обещая передать Украине 17 Patriot. Шарп объяснил, на какие именно компоненты этих систем могут рассчитывать Силы обороны Украины.

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Что имел в виду Трамп?

Шарп отметил, если речь идет о 17 батареях или дивизионах, то это просто нереальная цифра в плане возможности предоставления их Украине. Трудно представить, что США из запасов своего вооружения возьмут 17 батарей Patriot, направят их в Германию для предоставления потом Украине.

Прежде всего речь идет о стоимости такого количества батарей – она абсолютно грандиозная. Также американцы не снимут их со своего вооружения – здесь, как объяснил военный эксперт, не о чем даже говорить.

По моему мнению, поскольку президент Трамп является гражданским человеком, он, возможно, не ошибся в цифрах, но имел в виду какие-то компоненты. Также нельзя исключать, что он оговорился,

– заметил он.

Однако, по словам Шарпа не поддается сомнению то, что в среднесрочной перспективе, даже не краткосрочной, о поставках Украине 17 батарей Patriot или полноценных зенитно-ракетных комплексов, не может даже идти речь. Это не вписывается ни в какие реалии.

Вероятно, речь идет о 17 тех или иных компонентах Patriot – о двух, или в случае других вариаций, трех батареях. Есть разные конфигурации, о которых шла речь относительно первоначального приобретения их Германией и, возможно, Норвегией для дальнейшей передачи Украине,

– подчеркнул Давид Шарп.

Две, а тем более три батареи – это, как отметил военный эксперт, тоже очень много. Это очень мощное усиление дальнобойного ПВО Украины и противоракетной обороны, которая окрепнет в случае продолжения поставок ракет PAC-3. Они специально предназначены для перехвата баллистики.

Отметим, что заместитель главы ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий считает, что не совсем понятно, о чем говорил Дональд Трамп, упоминая 17 Patriot для Украины. По его мнению, "17 – это огромное количество, если речь идет о батареях". Однако, если речь идет "о пусковых установках, то это возможно".