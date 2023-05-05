Коленки будут трястись, – Игнат о влиянии Patriot на российских пилотов

Украина уже получила ЗРК Patriot от стран-союзниц. В Воздушных силах заявили, что это будет пугать российских оккупантов.

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – подчеркнул, что Patriot нельзя установить на границе. Тогда ЗРК будут находиться в зоне поражения артиллерии страны-террориста.

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Patriot будут размещать на удалении. В то же время этого достаточно, чтобы российским оккупантам было максимально страшно.

Пилот Су-35, зная, что он потенциально находится в зоне досягаемости такой системы. Уже коленки будут трястись. Он будет реагировать на это, фактор самосохранения. Он будет думать: "Я ту бомбу раньше запущу, на 10 – 15 километров, кто там будет знать?" Ну, и упадет она где-нибудь в Белгороде,

– подчеркнул Игнат.

К слову, Украина получит еще больше ЗРК Patriot. Во время исторического визита в Нидерланды 4 мая Владимир Зеленский осмотрел Patriot и другую технику, которая едет в Украину. Украинский лидер поблагодарил Нидерландов за поддержку. Он отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения государство поддерживает Украину.