Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – наголосив, що Patriot не можна встановити на кордоні. Тоді ЗРК перебуватимуть у зоні ураження артилерії країни-терористки.

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Patriot розміщуватимуть на віддаленні. Водночас й цього достатньо, щоб російським окупантам було максимально страшно.

Пілот Су-35, знаючи, що він потенційно знаходиться у зоні досяжності такої системи. Уже колінки труситимуться. Він буде реагувати на це, фактор самозбереження. Він думатиме: "Я ту бомбу раніше запущу, на 10-15 кілометрів, хто там буде знати?" Ну, і впаде вона десь там в Бєлгороді,

– наголосив Ігнат.

До слова, Україна отримає ще більше ЗРК Patriot. Під час історичного візиту до Нідерландів 4 травня Володимир Зеленський оглянув Patriot та іншу техніку, яка їде в Україну. Український лідер подякував Нідерландам за підтримку. Він наголосив, що з перших днів повномасштабного вторгнення держава підтримує Україну.