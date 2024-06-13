13 июня в Брюсселе Писториус прибыл на встречу министров обороны стран НАТО и коалиции "Рамштайн". Перед началом он заявил о передаче Украине новой партии средств ПВО. Министр отметил, что немцы отдадут значительную часть комплексов Patriot из своих запасов.

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Германия – лидер в усилении ПВО Украины

Глава оборонного ведомства напомнил, что Германия запустила инициативу по усилению ПВО Украины, которая уже имеет определенные успехи. Хотя, по его мнению, еще есть куда двигаться.

Мы передадим Украине третью систему Patriot. Таким образом Германия обеспечивает для Украины в целом 3 системы. Это четверть наших собственных запасов таких систем. Пока мы не имеем возможности передать еще. Другие, наверное, также могут отдать по одной,

– добавил министр обороны.

По словам Писториуса, Германия также обеспечивает обучение управлению Patriot и передает дальнобойные ракеты к ним. Недавно передали 32 такие ракеты, еще 68 будут доставлены в ближайшие дни и недели. Эти ракеты удалось приобрести в рамках совместных усилий Германии, Дании, Норвегии и Нидерландов, добавил министр.

Борис Писториус отметил, что немецкие власти продолжает работать, ведь каждая система и каждая ракета важна, потому что помогает защитить людей и инфраструктуру. Также он подтвердил, что партнеры продолжают изучать все возможности для увеличения производства Patriot, ведут переговоры с производителями в США и т.д., но проблема в том, что для производства и поставки нужно время.

Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину

Писториус вспомнил свой недавний визит в Одессу и встречу с Владимиром Зеленским ранее на полигоне на севере Германии, где проходят учения на системе Patriot украинские военные. Там он объявил о новом пакете помощи, в который, кроме ракет для этих систем, войдут также несколько тысяч ударных дронов и винтовки.

Наша поддержка важна, ведь Россия пытается уничтожить Украину, Россия ежедневно убивает и ранит людей, систематически и максимально жестоко обстреливает украинские города. Не должно быть сомнений, что мы продолжим стоять на стороне Украины. Мы все общие во мнении о необходимости сделать все для обеспечения возможности Украины защититься против российского агрессора,

– отметил Писториус.

Также он отметил, что во время сегодняшнего заседания речь пойдет не только о немедленной помощи, но также на средне- и долгосрочную перспективу поддержки Украины в ее борьбе против российского агрессора.

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