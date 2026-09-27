Польша предлагает строить завод по производству ракет для Patriot у себя вместо Украины

В Польше выступили с инициативой перенести возможное производство американских зенитных ракет на свою территорию. Местные чиновники считают свою страну более безопасным местом для строительства такого предприятия.

Как сообщает RMF24, с соответствующим предложением выступила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чарнецкая. Она подчеркнула, что если мощности для создания перехватчиков к системам Patriot планируется развернуть в Украине, Варшава готова предоставить для этого свои площади.

Что известно о планах Варшавы

Мы предложили, что если планируется строительство такого завода в Украине, мы можем построить его в Польше, чтобы он располагался на так называемой безопасной территории,

– заявила Магдалена Собковьяк-Чарнецкая.

Чиновница уточнила, что польская сторона параллельно добивается открытия центра обслуживания американских ЗРК, а в перспективе хочет наладить и собственное производство. По ее словам, объявленное решение Соединенных Штатов о предоставлении лицензий Украине никоим образом не отменяет намерений Варшавы.

Стоит отметить, что в эту пятницу президент Владимир Зеленский сообщил об окончательном согласовании передачи Украине лицензий на производство ракет для Patriot. Соответствующее решение было принято при Дональде Трампе.

Помимо ракетного завода, польское правительство готовит специальный законопроект для ускорения строительства постоянной военной базы США. В настоящее время рассматриваются два места на западе страны, где смогут разместиться около 5 тысяч американских военнослужащих вместе с семьями. Окончательный ответ из Вашингтона ожидают после 1 декабря.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предлагал назвать эту военную базу "Форт Трамп".

Производство ракет в Украине

Напомним, Украина активно готовит производство ракет модификации PAC-2 GEM-T совместно с компанией Raytheon. Процесс подготовки к выпуску боеприпасов может длиться от одного до полутора лет после подписания лицензионного соглашения.

Из-за глобального дефицита перехватчиков европейские страны также ищут пути усиления ПВО. В частности, Чехия призвала Европу создать собственный аналог системы Patriot.