Як передає RMF24, з відповідною пропозицією виступила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чарнецька. Вона наголосила, що якщо потужності для створення перехоплювачів до систем Patriot планують розгортати в Україні, Варшава готова надати для цього свої площі.

Що відомо про плани Варшави

Ми запропонували, що якщо планується будівництво такого заводу в Україні, ми можемо побудувати його в Польщі, щоб він розташовувався на так званій безпечній території,

– заявила Магдалена Собков'як-Чарнецька.

Посадовиця уточнила, що польська сторона паралельно домагається відкриття центру обслуговування американських ЗРК, а в перспективі хоче налагодити й власне виробництво. За її словами, анонсоване рішення Сполучених Штатів надати ліцензії Україні жодним чином не скасовує намірів Варшави.

Варто зазначити, що цієї п'ятниці президент Володимир Зеленський повідомив про остаточне погодження передачі Україні ліцензій на виготовлення ракет до Patriot. Відповідне рішення ухвалив Дональд Трамп.

Окрім ракетного заводу, польський уряд готує спеціальний законопроєкт для пришвидшення будівництва постійної військової бази США. Наразі розглядають дві локації на Заході країни, де зможуть розміститися близько 5 тисяч американських військовослужбовців разом із родинами. Остаточну відповідь від Вашингтона очікують після 1 грудня.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький пропонував назвати цю військову базу "Форт Трамп".

Виробництво ракет в Україні

Нагадаємо, Україна активно готує виробництво ракет модифікації PAC-2 GEM-T спільно з компанією Raytheon. Процес підготовки до випуску боєприпасів може тривати від одного до півтора року після підписання ліцензійної угоди.

Через глобальний дефіцит перехоплювачів європейські країни також шукають шляхи посилення ППО. Зокрема, Чехія закликала Європу створити власний аналог системи Patriot.