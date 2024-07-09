Украина получит очень положительный ответ на запрос о сим Patriot, – посол США при НАТО

На саммите НАТО в Вашингтоне Украину ждут положительные новости относительно противовоздушной обороны, в частности систем Patriot. Посол США при НАТО Джулианна Смит, отметила, что в ближайшие дни поступит положительный ответ на запрос Украины.

Смит подчеркнула устойчивую приверженность НАТО поддержке Украины. Она также анонсировала новое финансовое обязательство.

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Стоит ли ожидать усиления ПВО Украины от США

Смит отметила, что на саммите НАТО могут удовлетворить просьбу Украины о передаче семи Patriot.

Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И мы имеем очень положительный ответ по этому, который поступит в ближайшие дни,

– сказала она.

Также она добавила, что в Вашингтоне "будет большая неделя". Она призвала следить за объявлениями, которые будут посылать сигнал для Украины и союзников по НАТО. В частности, Смит анонсировала новости об оборонном производстве, устойчивости и кибербезопасности.

Посол отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "почувствует устойчивую преданность Украине" со стороны НАТО.

"У нас будет финансовое обязательство, согласно которому и Украина, и Москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим. Как вы знаете, Путин предвидел, что мы все отвернемся. Нас это не отвлекает. Мы сосредоточены на вопросе Украины и собираемся придерживаться выбранного курса, поэтому следите за объявлениями финансовых обязательств", – подытожила Смит.

Напомним, что саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9 – 11 июля. Основной темой встречи лидеров 32 стран станет Украина.