Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Что известно о поступлении Patriot в Украину?

Заместитель главы Минобороны Украины Сергей Боев и атташе по вопросам обороны при посольстве Германии полковник Торстен Фрис обсудили актуальный статус оборонных контрактов между странами.

Одной из главных тем обсуждения был вопрос поставки систем ПВО Patriot – условия, и сроки поставки в Украину.

Стороны также выработали механизмы налаживания прямой коммуникации между министерствами обороны для оперативного решения вопросов.

Для Украины критически важно время и понимание поставок и выполнения договоренностей. Это позволяет четко планировать военные операции и защиту гражданского населения и инфраструктуры,

– заявил Сергей Боев.

Во время встречи представители двух стран обсудили статус и актуальность ряда контрактов – сроки выполнения, потребности и возможность их продления. В частности, это касалось производства боеприпасов, ракет для ПРО и дальнобойных средств.

Особое внимание стороны уделили развитию совместных предприятий, их финансированию и наращиванию производственных возможностей.