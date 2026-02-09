Politico узнало, какое оружие будет просить Украина у Брюсселе
- Встреча руководителей обороны ведомств ЕС состоится 11 февраля.
- Министр обороны Украины Михаил Федоров будет просить дополнительные системы ПВО в Брюсселе.
В Брюсселе, 11 февраля, состоится встреча руководителей обороны ведомств ЕС. Politico заявило, что министр обороны Украины Михаил Федоров будет просить предоставить дополнительные системы ПВО.
На встрече основным вопросом будет поддержка Украины. Об этом сообщает Politico.
Какое оружие будет просить Украина в Брюсселе?
Министр обороны Михаил Федоров, который был назначен в прошлом месяце на должность, должен присутствовать на встрече и сообщить руководителям обороны стран о насущных потребностях Украины.
В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором соберутся министры обороны стран ЕС, только один пункт: поддержка Украины,
– пишет Politico.
Politico заявило, что он, вероятно, будет просить новые зенитно-ракетные комплексы, такие как Patriot и NASAMS. Они особенно нужны для защиты Киева.
Также на встрече будет обсуждаться сотрудничество в сфере оборонных инноваций, в частности беспилотников и новые военные технологии.
Какова ситуация с обеспеченностью системами ПВО в Украине?
Каждую ночь Россия атакует энергетические объекты Украины волнами ракет и дронов, и многие из них попадают в цель, потому что нашим силам ПВО не хватает ракет для отражения ударов. В прошлом месяце Воздушные силы Украины испытывали острый дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, из-за чего пусковые установки стояли пустыми и не могли останавливать баллистические удары по электростанциям.
Глава государства на экономическом форуме в Давосе раскритиковал европейских союзников за медленные или недостаточные поставки систем противовоздушной обороны, необходимых для защиты энергетики.
В то же время Канада планирует предоставить ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны, которые уже находятся в процессе передачи. Авиаэксперт Константин Криволап предполагает, что речь идет о ракетах класса AIM-9 с радиусом действия 25 – 40 километров – оружие ближнего боя.