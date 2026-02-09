Politico узнало, какое оружие будет просить Украина у Брюсселе

В Брюсселе, 11 февраля, состоится встреча руководителей обороны ведомств ЕС. Politico заявило, что министр обороны Украины Михаил Федоров будет просить предоставить дополнительные системы ПВО.

На встрече основным вопросом будет поддержка Украины. Об этом сообщает Politico.

Читайте также Россия терроризировала баллистикой и более сотни БПЛА: сколько целей сбито и есть ли попадания

Какое оружие будет просить Украина в Брюсселе?

Министр обороны Михаил Федоров, который был назначен в прошлом месяце на должность, должен присутствовать на встрече и сообщить руководителям обороны стран о насущных потребностях Украины.

В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором соберутся министры обороны стран ЕС, только один пункт: поддержка Украины,

– пишет Politico.

Politico заявило, что он, вероятно, будет просить новые зенитно-ракетные комплексы, такие как Patriot и NASAMS. Они особенно нужны для защиты Киева.

Также на встрече будет обсуждаться сотрудничество в сфере оборонных инноваций, в частности беспилотников и новые военные технологии.

Какова ситуация с обеспеченностью системами ПВО в Украине?