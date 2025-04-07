Защитить всю Украину от баллистики невозможно, – Игнат

Россия ежедневно обстреливает Украину дронами и ракетами. Самым эффективным средством для сбития вражеских воздушных целей является система Patriot. Впрочем, и она имеет свои ограничения.

Во время комбинированной атаки на Украину 6 апреля силам ПВО удалось из шести баллистических ракет сбить только одну. Остальные ударили по Киевской области, передает 24 Канал.

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Patriot не способен закрыть большую территорию от баллистики

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что ЗРК Patriot – это уникальная система. Она способна работать по аэродинамическим целям, таких как самолеты и крылатые ракеты, в радиусе до 150 километров. Также эта ЗРК может сбивать и баллистику, но лишь в радиусе нескольких десятков километров!

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно, ввиду того, что Patriot у нас не так много,

– объяснил военный.

Игнат также добавил, что противник модернизирует средства воздушного нападения, что в свою очередь усложняет работу нашей противовоздушной обороны, в том числе, западных систем.

К слову, в последнее время Россия изменила тактику обстрелов, увеличивая использование баллистических ракет.