Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что для Украины каждый Patriot – это сохраненная жизнь. Он также отметил, что заявление Кулебы – классический дипломатический способ, который должен вызвать дискуссию среди партнеров, чтобы подчеркнуть важное значение ПВО для Украины.
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"Важно начать дискуссию, которая зайдет в информационное поле. Сам факт, что Кулеба сказал насколько Украина нуждается в Patriot – важен", – отметил политтехнолог.
Как развить дискуссию
Тизенгаузен считает, что после заявления Кулебы стоит провести неформальные переговоры с ближайшими союзниками Украины. Те начнут развивать тему среди других стран, что для защиты Украины нужны средства противовоздушной обороны.
Мы здесь не одни. У нас есть танковая, авиационная, артиллерийская, дроновая коалиции. А сейчас нам нужна коалиция противовоздушной обороны,
– сказал он.
По мнению Тизенгаузена, Кулеба начал "абсолютно адекватно дискуссию", потому что понимает, что у союзников Украины есть сотни Patriot.
Системы Patriot для Украины
- Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, выразил обеспокоенность из-за недостаточной поддержки от западных партнеров в сфере противовоздушной обороны. Речь идет о системах Patriot.
- Владимир Зеленский обратился к союзникам с просьбой предоставить Украине передовые системы противовоздушной обороны. Россия продолжает обстреливать мирные села и города ежедневно. Глава государства заявил, что международные партнеры могут остановить эту жестокость.
- Украина получила все системы ЗРК Patriot, которые защищают ее небо, не от США, а от стран-партнеров. Украина уже месяцы ждет решения США о предоставлении финансовой помощи. Эти средства необходимы для покупки вооружения и систем ПВО, чтобы противостоять российской агрессии.