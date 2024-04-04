Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що для України кожен Patriot – це збережене життя. Він також зазначив, що заява Кулеби – класичний дипломатичний спосіб, який має викликати дискусію серед партнерів, щоб підкреслити важливе значення ППО для України.

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"Важливо почати дискусію, яка зайде в інформаційне поле. Сам факт, що Кулеба сказав наскільки Україна потребує Patriot – важливий", – зауважив політтехнолог.

Як розвинути дискусію

Тизенгаузен вважає, що після заяви Кулеби варто провести неформальні переговори з найближчими союзниками України. Ті почнуть розвивати тему серед інших країн, що для захисту України потрібні засоби протиповітряної оборони.

Ми тут не одні. В нас є танкова, авіаційна, артилерійська, дронова коаліції. А зараз нам потрібна коаліція протиповітряної оборони,

– сказав він.

На думку Тизенгаузена, Кулеба розпочав "абсолютно адекватно дискусію", бо розуміє, що в союзників України є сотні Patriot.

Системи Patriot для України