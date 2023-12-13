Олаф Шольц сделал новое заявление по поводу саммита ЕС, который состоится 14 декабря. Он также сообщил, что вторая система Patriot, которую Германия пообещала передать Киеву, заработает на Украине еще в этом году.

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ПВО для Украины

Шольц отметил, что способность Украины защищаться от большого количества российских беспилотников и ракет улучшилась, а также добавил, что еще в 2023 году в Украине будет развернута вторая система противовоздушной обороны Patriot, предоставленная Германией.

Все это крайне необходимо, поскольку Россия сейчас полностью поставила свою экономику на службу этой войне. Российское производство оружия работает на полную мощность,

– подчеркнул немецкий канцлер.

В то же время будет предоставлена бронетехника, боеприпасы и зимняя защитная одежда для украинских вооруженных сил, а также электрогенераторы для преодоления дефицита электроэнергии.

Кроме того, Шольц предупредил об отрицательных последствиях уменьшения поддержки Украины в ее обороне от нападения России. Он подчеркнул, что Путин по-прежнему полон решимости поставить Украину на колени военным путем.

По словам канцлера Германии, российский президент рассчитывает на то, что международная поддержка Украины снизится. Шольц также отметил, как президент США Джо Байден борется в своей стране за выделение финансирования для поддержки Украины.

Помощь от Германии не сократится

В то же время, правительственная коалиция Германии представила детали соглашения по принятому бюджету страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров, что, в частности, предусматривает продолжение поддержки Украины.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что в 2024 году Берлин планирует оказать прямую двустороннюю помощь Киеву в размере 8 миллиардов евро. Он пообещал, что Германия продолжит нести ответственность по поддержке Украины.

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