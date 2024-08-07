Patriot для Украины от Израиля: посол рассказал от чего зависит его передача

Не так давно появилась информация о том, что США, Украина и Израиль обсуждают возможность передачи восьми систем Patriot. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал, что окончательного решения пока нет.

Он рассказал, что получение Украиной новых Patriot, зависит от ситуации на Ближнем Востоке. Напомним, что 6 августа Ливан массово атаковал Израиль дронами.

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Когда Украина может получить Patriot от Израиля

Насколько я знаю, окончательного решения еще нет, но если вы посмотрите на нынешнюю ситуацию в Израиле, то нам нужны все средства ПВО, которые существуют в Израиле, включая систему Patriot,

– отметил Бродский.

Он подчеркнул, что система "Железный купол", которая широко известна в Украине, не способна эффективно противостоять ракетам дальнего радиуса действия или баллистическим ракетам.

"Он предназначен, прежде всего, для того, чтобы перехватывать ракеты ближнего радиуса действия, которыми нас обстреливает ХАМАС" – пояснил посол.

Эксперт также отметил, что в Израиле есть и другие системы ПВО, многие из которых являются результатом израильских или израильско-американских разработок.

Patriot не самая совершенная система. Речь идет об установках Patriot, которые Израиль получил еще в начале 90-х годов перед первой войной в Персидском заливе. Вы помните, тогда Ирак обстреливал Израиль ракетами "Скад" российского производства. И тогда Patriot'ы нас спасли,

– рассказал Бродский.

Есть также обсуждение возможного списания устаревших установок Patriot. Посол соглашается, что они пригодились бы Украине, впрочем, окончательного решения пока нет.

Бродский подтвердил, что продолжение диалога о передаче систем Patriot в Украину будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, что в конце июня Financial Times написали, что США ведут переговоры о передаче Украине систем Patriot из Израиля. Соглашение будет предусматривать отправку систем из Израиля в США, а затем в Украину.