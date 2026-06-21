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21 июня, 23:14
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Украине нужно личное "ОК" от Трампа для производства ракет Patriot, – Зеленский

Дария Черныш

Украина получила положительный сигнал от администрации президента США относительно получения лицензии на производство ракет для систем Patriot. Сейчас требуется лишь согласие Дональда Трампа.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью ТСН.

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Украина ждет разрешения от Трампа

Глава государства рассказал, что впервые получил положительный сигнал относительно лицензий во время общения с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем США Марко Рубио после заседания G7. Американская сторона пообещала решить этот вопрос.

Зеленский подчеркнул, что крайне важно расширить производство ракет для систем противовоздушной обороны. Ведь в настоящее время производственные мощности США ограничены и позволяют изготавливать до 700 ракет для Patriot в год.

Ранее соответствующие лицензии получила Германия. Она запустила собственное производство, а Украина заключила с ней контракт на поставку 600 ракет.

Все согласны с тем, что у нас сегодня есть все технические возможности, чтобы начать производство ракет для систем Patriot. Для этого нужны лицензии от Соединенных Штатов. Сейчас требуется одобрение лично от президента Трампа,
– заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям, чтобы те производили ракеты по лицензиям в Европе и Украине.

Напомним, в Украину поставят дополнительные истребители F-16. Поэтому Владимир Зеленский подчеркнул важность ускорения подготовки украинских пилотов. Кроме того, он сообщил, что девять стран подтвердили участие в программе PURL, в рамках которой Украина получит помощь на сумму более 1 миллиарда долларов.

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