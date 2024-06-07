Европа и США поддерживают Украину в ее борьбе, одновременно не забывая и о собственной обороноспособности. В Германии приняли план действий на случай нападения России на НАТО, передали СМИ.

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Что известно о планах Германии предоставить Украине Patriot

Батарея Patriot станет одной из трех, которые правительство канцлера Олафа Шольца уже пообещало предоставить Украине, в том числе недавно, в апреле,

– приводят данные журналисты.

Но Германия еще не приняла окончательного решения. В то же время там ищут пути, как быстро доставить оборудование Украине. Если решение примут, это станет предоставлением четвертой батареи ПВО Patriot.

В мае министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство собрало почти 1 миллиард евро на дополнительную поддержку противовоздушной обороны, прежде всего на ракеты. А еще Берлин поставил десятки зенитных пушек Gepard и несколько зенитно-ракетных комплексов Iris-T.

Но эта помощь возросла, ведь Силам обороны надо отражать наступление россиян на Харьковщине. Поэтому страны ЕС начали размышлять о выделении дополнительного оружия или объявлять об этом.

"Союзники, в том числе США и Румыния, рассматривают возможность прислать по одной батарее Patriot. Италия намерена прислать одну из своих систем SAMP-T после саммита Большой семерки, который состоится в этом месяце", – пишут журналисты.

Patriot в Украине

Один из немецких генералов заявил: Украина может сбивать их Patriot самолеты над Россией. Этой ПВО можно бороться с российской авиацией, которая сбрасывает УАБы и ФАБы, но генерал не сказал, нашли ли уже такое применение ЗРК Patriot.

Интересно, что украинские волонтеры защищают жизни наших воинов и технику, строя макеты. Гаубица Д-20, сделанная из труб и шин, настолько приковала внимание россиян, что они уже месяц бьют по ней, тратя сотни долларов. Тем временем настоящая гаубица из-за деревьев убивает оккупантов. Волонтеры собираются создать и деревянный макет ПВО Patriot – эта цель точно заинтересует захватчика.