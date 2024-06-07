Європа та США підтримують Україну в її боротьбі, водночас не забуваючи і про власну обороноспроможність. У Німеччині ухвалили план дій на випадок нападу Росії на НАТО, передали ЗМІ.

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Що відомо про плани Німеччини надати Україні Patriot

Батарея Patriot стане однією з трьох, які уряд канцлера Олафа Шольца вже пообіцяв надати Україні, в тому числі нещодавно, у квітні,

– наводять дані журналісти.

Та Німеччина ще не прийняла остаточного рішення. Водночас там шукають шляхи, як швидко доставити обладнання Україні. Якщо рішення ухвалять, це стане наданням четвертої батареї ППО Patriot.

У травні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд зібрав майже 1 мільярд євро на додаткову підтримку протиповітряної оборони, передусім на ракети. А ще Берлін поставив десятки зенітних гармат Gepard і декілька зенітно-ракетних комплексів Iris-T.

Але ця допомога зросла, бо Силам оборони треба відбивати наступ росіян на Харківщині. Тож країни ЄС почали міркувати про виділення додаткової зброї або й оголошувати про це.

"Союзники, в тому числі США і Румунія, розглядають можливість надіслати по одній батареї Patriot. Італія має намір надіслати одну зі своїх систем SAMP-T після саміту Великої сімки, який відбудеться цього місяця", – пишуть журналісти.

Patriot в Україні

Один із німецьких генералів заявив: Україна може збивати їхніми Patriot літаки над Росією. Цією ППО можна боротися з російською авіацією, яка скидає КАБи та ФАБи, але генерал не сказав, чи вже знайшли таке застосування ЗРК Patriot.

Цікаво, що українські волонтери захищають життя наших воїнів і техніку, будуючи макети. Гаубиця Д-20, зроблена із труб і шин, настільки прикувала увагу росіян, що вони вже місяць б'ють по ній, витрачаючи сотні доларів. Тим часом справжня гаубиця з-за дерев убиває окупантів. Волонтери збираються створити і дерев'яний макет ППО Patriot – ця ціль точно зацікавить загарбника.