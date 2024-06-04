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Росія місяць намагається знищити макет гаубиці та витрачає купу грошей на це

Волонтери створили макет радянської гаубиці Д-20 із дренажних труб, шин від вантажівок та порожніх каністр з-під бензину. А щоб було іще переконливіше, то поруч поставили свічки, які повільно палають. Таким чином, у тепловізор окупанти справді бачать зброю, гарячу після пострілів.

Судячи з фото, волонтери попрацювали майстерно.

Який вигляд має несправжня гаубиця Д-20 / Фото Times

Росіяни намагаються знищити Д-20 вже місяць. І витрачають купу грошей на це. Журналісти наводять дані: снаряди 122 міліметри коштують тисячу доларів, а один боєприпас для "Ланцета" може коштувати 35 тисяч доларів. Усі ці кошти вони буквально пускають на вітер, марно намагаючись знищити макет.

А справжня Д-20 зовсім поруч, захована за деревами. Вона справно нищить ворога, тож можна говорити про успіх такої ініціативи.

Хто створює макети зброї в Україні

Гаубиця стоїть на Сході України. Але зробили її на Заході. Михайло Роман, який очолює волонтерів, говорить, що загарбники можуть стріляти скільки завгодно – "це нічого не змінить".

Він називає їхню ідею з гаубицею тріумфальною. І радіє, коли окупантам все ж удається знищити їхні макети, бо справжню зброю не знайшли. А отже вдалося зберегти кілька життів.

Окрім гаубиць, виготовляють й інші приманки. Наприклад, скоро на фронт поїдуть сотні макетів антен Starlink із пап'є-маше. У планах – створити дерев'яний Patriot. Можна тільки припустити, скільки ракет окупанти витратять на цю несправжню ППО.

Та, звісно, Україні було би добре мати і справжню зброю. Михайло говорить, що росіяни досі переважають в озброєнні 10:1.

Україна розробляє власну зброю

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