В етері 24 Каналу заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь пояснив, що це за новітні засоби з'явилися в Сил оборони. До слова, майже всі дрони для ЗСУ розробляються в Україні. До того ж левову частину в цьому секторі займає приватний бізнес.
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Безпілотники можуть виконувати завдання протидронового ППО
Насправді дрони можуть виконувати багато функцій. Існують розробки й західних, й українських спеціальних FPV-дронів, які могли б виконувати завдання протидронового ППО.
Зараз на фронті велика проблема з розвідувальними дронами "Орлан-10" чи ZALA, які діють в глибині близько 50 – 100 кілометрів. Вони завдають нам багато шкоди, бо надають цілевказання щодо нашої артилерії, HIMARS, систем ППО тощо,
– мовив Самусь.
На його думку, виконання системного завдання зі знищення цих безпілотників саме дронами правильний напрямок. Площа театру воєнних дій величезна, а насиченість засобами ППО недостатня і це величезна проблема. Українська сторона намагається знайти засіб, який протистоятиме ворожим БпЛА.
Це недорого, навіть порівнюючи із новітніми зенітно-артилерійськими комплексами, а поготів ракетною зброєю. Є системи, які, наприклад, можуть самостійно наводитися, тобто FPV-дрони захоплюють ціль, наприклад, "Орлан-10", й він вже ніяк не зможе втекти,
– зазначив заступник директора Центру досліджень армії.
За його словами, це абсолютно правильний напрямок роботи розвитку систем озброєння, оскільки треба поставити в систему якраз знищення таких безпілотників тактичного, оперативно-тактичного рівня, які завдають багато шкоди.
Що відомо про безпілотник типу Крило
Такий тип безпілотника має в середньому швидкість від 70 до 140 кілометрів на годину. Це дозволяє проходити по лінії зіткнення з ворогом на високій швидкості, що фактично мінімізує можливості ворога збити такий БпЛА зі стрілецької зброї.
Дрони типу Крило можуть проходити лінію фронту фактично безшумно, вимикаючи двигуни та фіксуючи лопоті гвинтів у статичному положенні. Маючи крила, такі БпЛА здатні до планерування на великих висот. Апарат може мати функцію автоматичного польоту по заданих координатах і повернення.
БпЛА такого типу цілком здатні вести фото- відеофіксацію наземних цілей і використовувати програму розпізнавання цілей.
Скільки розробок було зареєстровано на Brave1
- У квітня 2023 року був заснований кластер оборонних технологій Brave1. Його було створено за ініціативи Мінцифри спільно з Міноборони, Генштабом, Мінстратегпромом, Мінекономіки та РНБО.
- Кластер супроводжує проєкти, допомагає розробникам шукати інвесторів тощо. Тобто працює над тим, щоб найкращі технологічні рішення якнайшвидше потрапляли в руки військових.
- Нині на платформі уже зареєстровано 2000 розробок від понад 900 українських виробників.