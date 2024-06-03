В етері 24 Каналу заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь пояснив, що це за новітні засоби з'явилися в Сил оборони. До слова, майже всі дрони для ЗСУ розробляються в Україні. До того ж левову частину в цьому секторі займає приватний бізнес.

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Безпілотники можуть виконувати завдання протидронового ППО

Насправді дрони можуть виконувати багато функцій. Існують розробки й західних, й українських спеціальних FPV-дронів, які могли б виконувати завдання протидронового ППО.

Зараз на фронті велика проблема з розвідувальними дронами "Орлан-10" чи ZALA, які діють в глибині близько 50 – 100 кілометрів. Вони завдають нам багато шкоди, бо надають цілевказання щодо нашої артилерії, HIMARS, систем ППО тощо,

– мовив Самусь.

На його думку, виконання системного завдання зі знищення цих безпілотників саме дронами правильний напрямок. Площа театру воєнних дій величезна, а насиченість засобами ППО недостатня і це величезна проблема. Українська сторона намагається знайти засіб, який протистоятиме ворожим БпЛА.

Це недорого, навіть порівнюючи із новітніми зенітно-артилерійськими комплексами, а поготів ракетною зброєю. Є системи, які, наприклад, можуть самостійно наводитися, тобто FPV-дрони захоплюють ціль, наприклад, "Орлан-10", й він вже ніяк не зможе втекти,

– зазначив заступник директора Центру досліджень армії.

За його словами, це абсолютно правильний напрямок роботи розвитку систем озброєння, оскільки треба поставити в систему якраз знищення таких безпілотників тактичного, оперативно-тактичного рівня, які завдають багато шкоди.

Що відомо про безпілотник типу Крило

Такий тип безпілотника має в середньому швидкість від 70 до 140 кілометрів на годину. Це дозволяє проходити по лінії зіткнення з ворогом на високій швидкості, що фактично мінімізує можливості ворога збити такий БпЛА зі стрілецької зброї.

Дрони типу Крило можуть проходити лінію фронту фактично безшумно, вимикаючи двигуни та фіксуючи лопоті гвинтів у статичному положенні. Маючи крила, такі БпЛА здатні до планерування на великих висот. Апарат може мати функцію автоматичного польоту по заданих координатах і повернення.

БпЛА такого типу цілком здатні вести фото- відеофіксацію наземних цілей і використовувати програму розпізнавання цілей.

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